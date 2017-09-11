Получение компенсации при ДТП. Советы адвоката

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Дорожно-транспортные происшествия происходят, к сожалению, в нашей стране с завидной регулярностью. Но, при этом, далеко не все знают, что с 1975 года на территории государства Израиль действует закон, благодаря которому, любой пострадавший в дорожной аварии – водитель, пассажир машины или пешеход, независимо от того, кто признан виновным, может претендовать на получение компенсации. Давайте рассмотрим, как правильно действовать в подобных ситуациях.

Какой случай может быть признан дорожно-транспортным происшествием?

Согласно закону, дорожно-транспортное происшествие определяется как "случай, когда физическое ранение человека связано с использованием автотранспортного средства для целей транспортировки". С одной стороны, данная формулировка позволяет очень широко трактовать такое понятие, как ДТП, и получать денежные компенсации. С другой, стороны из-за столь общего определения, судам часто приходиться разбирать каждый случай в отдельности. Также важным фактором, который необходимо учитывать, является то, что не имеет значения, кто виноват в аварии – достаточно доказать факт получения телесных повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия.

Кто выплачивает компенсации при ДТП?

В соответствии с постановлением о транспортных средствах (5730-1970 Новая версия), каждый владелец/водитель транспортного средства должны приобрести полис обязательное страхования, чтобы лицо, получившее травму при ДТП, могло получить компенсацию от страховой компании.

Если человек пострадал в ДТП в качестве водителя или пассажира, он может подать в суд на страховую компанию, в которой был застрахован автомобиль, участвующий в происшествии. В случае получения травм при ДТП в качестве пешехода – необходимо обратиться в суд с иском против страховой компании, застраховавшей автомобиль, который нанес повреждения. Если же человека сбил более, чем один автомобиль – это означает, что речь идёт о, так называемой, "смешанной аварии". В таком случае, иск подаётся против всех страховых компаний, которые страховали данные автомобили. Если автомобиль скрылся с места аварии, или же водитель находился за рулем угнанного автомобиля, иск подаётся против "Карнит" (Фонд компенсации жертв дорожно-транспортных происшествий). Это государственный фонд, занимающийся только телесными повреждениями, и выплачивающий компенсации жертвам ДТП, у которых нет возможности подать иск против страховой компании.

Советы жертвам автомобильной аварии

1. В первую очередь, необходимо обратиться за медицинской помощью – и получить все медицинские документы, которые могут иметь отношение к травмам, полученным в результате аварии. Важно удостовериться, что все ваши жалобы задокументированы врачом.

2. Свяжитесь с полицией и получите подтверждение дорожно-транспортного происшествия. Важно задокументировать случай ДТП и получить максимально полную (насколько это возможно) информацию обо всех задействованных транспортных средствах.

3. Сохраните все квитанции, относящиеся к расходам, связанным с автомобильной аварией (включая расходы на мобильную связь, получение сторонней помощи, медицинские расходы и т.д.)

4. Обязательно свяжитесь с адвокатом и составьте подробный план действий по получению денежной компенсации за материальный и моральный ущерб.

Сроки подачи иска

Согласно закону, иск о телесных повреждениях, связанных с ДТП, должен быть представлен в суд не позднее, чем через семь лет с даты аварии. В случае, если пострадал несовершеннолетний, он может подать иск в суд не позднее 7 лет с даты, когда ему исполнилось 18 лет (то есть до 25 лет). Здесь важно учитывать, что иногда, сразу после аварии невозможно оценить весь ущерб, нанесенный здоровью. Может наступить полная потеря трудоспособности, потребоваться дополнительное обследование, или могут проявиться новые неожиданные последствия травмы. Именно поэтому так важно проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на возмещении ущерба при ДТП. Он поможет оценить степень риска и определить оптимальное время для подачи иска.

ДТП, являющееся несчастным случаем на производстве

В тех случаях, когда дорожно-транспортное происшествие произошло во время работы потерпевшего (даже если несчастный случай случился, например, по пути на работу или с работы), можно претендовать на получение выплат в Национальном Институте Страхования (Битуах Леуми). В данном случае претензия должна быть представлена в течение одного года после аварии.

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