По подозрению в поджоге около Мертвого моря задержаны трое арабов

Во вторник, 11 сентября, полицейские задержали троих подозреваемых в поджоге, осуществленном на территории национального парка Эйнот Цуким, расположенного около северо-западной части побережья Мертвого моря.

Все трое задержанных – мужчины примерно 20-летнего возраста. Двое из них являются жителями арабских кварталов Иерусалима, третий из деревни Аль-Азария.

В пресс-службе полиции отмечают, что подозреваемые пытались скрыться на автомобиле, следовали по 90-й трассе, не подчиняясь требованию остановиться, и были задержаны на 1-й трассе в результате погони.

В автомобиле подозреваемых и на их одежде чувствовался сильный запах бензина, отмечается в официальном сообщении.

Вечером мировой суд Иерусалима продлил на двое суток срок содержания под стражей двоих из задержанных. Вопрос о продлении срока ареста третьего подозреваемого, жителя ПА, будет рассмотрен утром в среду военным судом на базе ЦАХАЛа "Офер".

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в парке Эйнот Цуким возник сильный пожар. Полиция перекрыла доступ в парк и движение по 90-й трассе в районе, где шло тушение пожара (между Калия и Авнат). К тушению пожара были привлечены значительные силы противопожарной службы: 16 пожарных расчетов и четыре специальных самолета.

В настоящее время пожар потушен. Однако доступ для посетителей в парк Эйнот Цуким временно закрыт.

Отметим, что речь идет о районе, где в праздничные дни, 9-10 сентября, было много отдыхающих.





