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06:28 Сильный пожар в национальном парке Эйнот Цуким, район закрыт для посетителей
В Израиле

Сильный пожар в национальном парке Эйнот Цуким, район закрыт для посетителей

время публикации: 11 сентября 2018 г., 06:28 | последнее обновление: 11 сентября 2018 г., 08:19 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 11 сентября 2018 года
На месте происшествия. 11 сентября 2018 года

В ночь на вторник, 11 сентября, сильный пожар возник на территории национального парка Эйнот Цуким, расположенного около северо-западной части побережья Мертвого моря.

Полиция перекрыла доступ в парк и движение по 90-й трассе в районе, где идет тушение пожара (между Калия и Авнат).

К тушению пожара привлечены значительные силы противопожарной службы: 16 пожарных расчетов и четыре специальных самолета.

Причины пожара выясняются. Не исключено, что произошло возгорание вследствие неосторожного обращения с огнем или злоумышленниками был совершен поджог.

Отметим, что речь идет о районе, где в праздничные дни было много отдыхающих.



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