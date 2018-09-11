Сильный пожар в национальном парке Эйнот Цуким, район закрыт для посетителей

В ночь на вторник, 11 сентября, сильный пожар возник на территории национального парка Эйнот Цуким, расположенного около северо-западной части побережья Мертвого моря.

Полиция перекрыла доступ в парк и движение по 90-й трассе в районе, где идет тушение пожара (между Калия и Авнат).

К тушению пожара привлечены значительные силы противопожарной службы: 16 пожарных расчетов и четыре специальных самолета.

Причины пожара выясняются. Не исключено, что произошло возгорание вследствие неосторожного обращения с огнем или злоумышленниками был совершен поджог.

Отметим, что речь идет о районе, где в праздничные дни было много отдыхающих.





