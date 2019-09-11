Житель Арабы нашел и передал государству кувшины и кинжал бронзового века

Житель арабской деревни Араба Ахмад Насар Ясин обнаружил кинжал и глиняные кувшины, изготовленные около 4500 лет назад (период бронзового века).

Как сообщает Управление древностей Израиля, Ясин, работающий электриком, по дороге к очередному клиенту заметил на частично обрушившемся склоне необычные предметы. Он сообщил о находке в управление и передал найденные предметы государству.

По мнению специалистов Управления древностей, найдены предметы, находившиеся в пещере, в которой совершали обряд погребения. Оружие и посуда предназначались для служения мертвым в загробном мире. Найденный медный кинжал, по всей видимости, принадлежал одному из людей, похороненных в пещере.

Ахмад Ясин передал найденные предметы представителю отдела по борьбе с хищениями древностей Ниру Дистельфельду. Житель Арабы рассказал, что некоторые знакомые советовали ему поискать покупателя ценных находок, но Ахмад решил всё сдать государству. Ему было вручено свидетельство с благодарностью за передачу древних артефактов (денежное вознаграждение в Израиле в таких случаях не выплачивается).

Управление древностей намерено тщательно изучить пещеру, в которой Ясин нашел старинные кувшины и кинжал.

Поиск кладов в Израиле: разъяснения Управления древностей

Территория современного Израиля с незапамятных времен была мостом, соединявшим цивилизации и культуры. Около 65.000 лет назад здесь проходил маршрут миграции Homo sapiens, отправившихся из Африки на "завоевание" нашей планеты. Культурные слои уходят на многие метры вглубь земли – нигде больше в мире нет такой концентрации археологических объектов. Управлением древностей Израиля зарегистрировано около 30.000 подобных объектов. Ежегодно этот список пополняется десятками, а то и сотнями новых наименований. Важнейшие открытия нередко совершаются случайно.

Значительное число археологических объектов обнаруживается в ходе строительных работ – в таких случаях строители уступают место археологам и проводятся так называемые "спасательные раскопки". Но, в принципе, каждый должен знать: монетка или глиняный черепок, найденные во время прогулки – не просто сувенир, а предмет старины, защищаемый законом о древностях, принятым в 1978 году.

Этот закон определяет, что считается предметом старины, регулирует вопросы собственности, купли-продажи и вывоза древностей из Израиля. Он же определяет, кому предоставляются разрешения на проведение раскопок. Нарушение закона о древностях – уголовное преступление, которое карается тюремным заключением сроком до пяти лет.

За исполнением этого закона следит специальная государственная структура, созданная в 1990 году – Управление древностей. Оно пришло на смену возникшему вскоре после провозглашения независимости Израиля Департаменту древностей, длительное время действовавшему согласно подмандатному праву. Управление древностей подчиняется министерству просвещения.

В соответствии с законом, предметом старины считается как движимое, так и недвижимое имущество, созданное человеческими руками до 1700 года и все, что было добавлено к нему в более поздний срок, а также ценные артефакты, созданные позднее 1700 года и внесенные в список решением министра. Закон распространяется и на зоологические и ботанические останки, восходящие к периоду ранее 1300 года.

"Все обнаруженные в Израиле древности являются собственностью государства, а не человека, нашедшего их или владеющего участком, на котором они нашлись. Граждане, нашедшие древности, обязаны в течение 15 дней сообщить об этом Управлению древностей", – пояснял несколько лет назад редакции NEWSru.co.il заместитель начальника отдела по борьбе с хищениями древностей доктор Эйтан Кляйн. После этого на место направляется инспектор Управления, задача которого – определить, где именно был обнаружен артефакт, а также передать его в специальное хранилище. Там ученые будут исследовать находку, занесут ее в каталог, и оттуда она будет передана в ту или иную музейную экспозицию. "Вести самостоятельные поиски на территории археологического объекта запрещается. Согласно закону, даже те, кто просто находятся с металлоискателем на территории такого объекта, совершают уголовное преступление. Покупать такое оборудование разрешено, но пользоваться им на археологическом объекте противозаконно", – подчеркивал наш собеседник.

Заниматься поисками на территории археологических объектов – уголовное преступление. Но и вне их самостоятельные археологические изыскания запрещены. "Скажем, на не попадающих под определение археологических объектов тель-авивских пляжах с металлоискателем можно искать шекели, но не древности. А на яффском пляже, который признан таким объектом, с металлоискателем вообще нельзя находиться", – объяснял доктор Кляйн.

Самое серьезное преступление, о котором идет речь в законе о древностях – нанесение ущерба археологическому объекту. Оно карается тюремным заключением сроком до пяти лет. Незаконные поиски древностей и их незаконное хранение грозят нарушителям тремя годами тюрьмы. Караются также незаконная торговля и незаконный вывоз древностей из страны.

Израиль – единственное государство на Ближнем Востоке, в котором разрешена торговля древностями. Для того, чтобы ввезти или вывезти предметы старины на законных основаниях, требуется разрешение Управления древностей. Ежегодно израильская таможня задерживает десятки контрабандистов, находящиеся у них древности конфискуются, а нарушители закона предстают перед судом.

В нашей стране действуют около 70 сертифицированных торговцев, которые проходят специальные курсы и сдают экзамены. "Они разбираются не только в израильском, но и в международном праве в данной области. При покупке у сертифицированного торговца он и занимается получением разрешения на вывоз", – пояснял Кляйн.

Оформить документы можно через интернет, при помощи международной базы бланков. Получение разрешения может занять несколько дней, так что если вы интересуетесь археологией, сувениры стоит покупать заранее.

Продавать, покупать и вывозить можно только те предметы старины, которые находились в частном владении или были ввезены в Израиль до вступления в силу закона о древностях. Это должно быть подтверждено документами. Отметим, что, к сожалению, это правило предоставляет недобросовестным торговцам большой простор для злоупотреблений.

Много внимания инспекторы Управления уделяют борьбе с "черными археологами" – профессиональными расхитителями древностей. "Мы проверяем объекты днем и ночью, наблюдаем за происходящим, устраиваем засады. Мы также задействуем информаторов. Эта система приносит результаты – каждый год мы задерживаем 40-50 подобных банд, и их участники отправляются в тюрьму", – говорил заместитель начальника отдела по борьбе с хищениями древностей.

Обычно расхищением древностей занимаются палестинские арабы, незаконно проникшие в Израиль. Они оборудуют недалеко от объектов временную базу – в пещерах или шалашах, и каждую ночь выходят на "раскопки", стремясь потратить минимум времени и получить максимум выгоды. Чаще всего они ищут монеты, выбирая наиболее ценные. При этом самим объектам нередко наносится необратимый ущерб.

Однако нарушителем закона может стать и турист, обнаруживший во время путешествия золотую монету или керамический черепок. О находке необходимо сообщить в Управление, иначе вам может грозить тюремное заключение сроком до двух лет. "Мы избегаем столь жестких мер в отношении простых граждан. Но я напоминаю – находка принадлежит не вам, а всем нам. Ведь она может представлять значительную историческую или культурную ценность. Люди, не обладающие специальными знаниями, этого обычно не осознают", – говорил доктор Кляйн.

Важным может оказаться даже такой незначительный предмет, как фрагмент керамического светильника. Археологи – следователи, собирающие пазл. Каждый его фрагмент важен, и самая незначительная находка может заполнить пробел в общей картине или подтолкнуть к важному открытию, а надпись на ней – стать ключом к разгадке тысячелетней тайны.

Во многих странах мира лицам, обнаружившим клад, положено вознаграждение. В России его размер обычно составляет 25-50% от оценочной стоимости клада. В Израиле подобной практики не существует – вознаграждением станет грамота и скромный подарок, ведь, согласно закону, находка принадлежит государству. Кроме того, ее ценность измеряется не денежным эквивалентом, а исторической и культурной важностью.

Самостоятельные археологические изыскания в Израиле незаконны. Получить разрешение на проведение раскопок могут только археологи, представляющие крупные учебные заведения и исследовательские центры. Но принять участие в раскопках может каждый – здесь всегда требуются добровольцы. Так вы сможете прикоснуться к истории не в фигуральном, а в буквальном смысле.

В Израиле существует особый юридический статус – коллекционеры древностей. Под него подпадают люди, владеющие по меньшей мере 15-ю законно приобретенными археологическими артефактами. Оформить его можно на сайте Управления, для чего необходимо предоставить фото этих артефактов и сообщить, где они находятся. Если вы перевозите часть коллекции или продаете ее – об этом нужно сообщать Управлению.

Самым известным коллекционером древностей в истории Израиля был человек, несколько десятилетий остававшийся символом государства – Моше Даян. Археолог-любитель широко использовал свои полномочия начальника генерального штаба и министра обороны, а также общественный статус для пополнения незаконно собранной коллекции, которая после его смерти была продана Музею Израиля. Отвечая на вопрос, возможно ли такое в современном Израиле, Эйтан Кляйн говорил, что ему неизвестно о подобных коллекциях. Наш собеседник выразил уверенность, что подобная практика осталась в прошлом. "Если нам станет известно о такой противоправной деятельности, мы быстро положим ей конец", – заявлял он.