Обострение конфликта в Газе: ракетные обстрелы продолжаются, ЦАХАЛ атакует террористов

Примерно в 13:15 в среду, 11 сентября, в поселке Яд Мордехай, расположенном около границы Газы, сработала сирена "Цева Адом", предупреждающая о ракетном обстреле. Вскоре военные подтвердили: из сектора Газы в сторону израильской территории были выпущены три ракеты.

Одна из ракет упала на теплицу на территории одного из приграничных населенных пунктов. О пострадавших не сообщалось.

В ответ на ракетный обстрел силы ЦАХАЛа наносят удары по позициям террористов в секторе Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что ЦАХАЛ обстрелял цель к северу от Бейт-Лахии, вероятно, место запуска ракет. Maan сообщает, что ЦАХАЛ обстрелял две цели около Бейт-Лахии, на севере сектора.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что в ответ на очередной ракетный обстрел из Газы из танковых орудий были обстреляны позиции боевиков ХАМАСа в северной части сектора.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 11 сентября, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел Ашдода и Ашкелона, осуществленный террористами накануне вечером. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, были атакованы примерно 15 объектов террористов на севере и в центре сектора, в том числе мастерская по производству оружия и боеприпасов и туннель ХАМАСа.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" и агентство SAFA передавали, что ночью израильские самолеты обстреляли некий объект к юго-западу от Дир эль-Балаха, в центральной части сектора. ПИЦ заявлял, что по "заброшенному гражданскому зданию" были выпущены четыре ракеты. Сообщалось также, что ВВС ЦАХАЛа выпустили не менее семи ракет по "объекту сопротивления" к востоку от города Бейт-Лахия в северной части сектора Газы. Кроме того, израильские самолеты обстреляли пост военно-морской полиции к западу от Дир эль-Балаха, передавал ПИЦ. ХАМАС отмечает, что нанесен значительный ущерб, но сведений о пострадавших в результате действий ЦАХАЛа не поступало.

10 сентября около 21:07 в Ашкелоне и Ашдоде прозвучали сирены системы раннего предупреждения о ракетном обстреле. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, обе были сбиты системой ПРО "Железный купол".

В ночь на 11 сентября, около 3:00 в населенных пунктах регионального совета Хоф Ашкелон сработала система "Цева Адом", предупреждающая возможных о ракетных или минометных обстрелах. Но ЦАХАЛ не подтвердил факт очередного обстрела из Газы.

ХАМАС отрицает свою причастность к обстрелам израильской территории 10 сентября. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за попытку обстрела Ашдода и Ашкелона.

Во время обстрела на проходившем в Ашдоде предвыборном мероприятии партии "Ликуд" присутствовал глава правительства Биньямин Нетаниягу. Сирены прозвучали, когда он находился у микрофона. Премьеру пришлось прервать выступление и телохранители сопроводили его в бомбоубежище. Спустя полчаса Нетаниягу вернулся на сцену и продолжил речь.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет (по состоянию на 11 сентября).

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.