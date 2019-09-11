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В Израиле

"Ликуд" не набрал необходимого большинства, закон о видеокамерах отклонен

время публикации: 15:54 | последнее обновление: 17:07 блог версия для печати фото
"Ликуд" не набрал необходимого большинства, закон о видеокамерах отклонен
"Ликуд" не набрал необходимого большинства, закон о видеокамерах отклонен
"Ликуд" не набрал необходимого большинства, закон о видеокамерах отклонен

11 сентября Кнессет отклонил законопроект о видеокамерах. 58 депутатов от "Ликуда", ШАС, "Яадут а-Тора" и Объединенного списка правых партий голосовали за, депутаты от левых партий бойкотировали голосование.

В зале также не присутствовали депутаты от НДИ. В соответствии с заключением юридического советника Кнессета, для утверждения законопроекта необходим 61 голос.

В "Ликуде" обвинили в провале закона главу НДИ Авигдора Либермана. "Он не явился на голосование и тем самым присоединился к Ганцу, Лапиду и арабским партиям, готовым допустить фальсификацию выборов", - говорится в заявлении пресс-службы правящей партии.

В ответ Авигдоор Либерман опубликовал обращение к премьер-министру, в котором в частности заявил: "Единственные, кому на руку накалять страсти вокруг вынесенного вами на утверждение Кнессета законопроекта о надзоре над выборами – это вы лично и ваши подельники из Объединенного арабского списка. Вы вовсе не заинтересованы в контроле за ходом голосования и честных выборах. Наоборот, вы хотите сорвать эти выборы. Вы не намерены вести видеорегистрацию работы избирательных комиссий ни в Меа Шеарим, ни в Бней-Браке. Вам надо только сорвать нормальный и честный ход выборов на тех участках, на которых большинство избирателей составляют сторонники НДИ – именно туда вы хотите послать своих опричников, которые будут хулиганить и нагло лгать людям, как они это делают сейчас в социальных сетях".

В ходе заседания произошел инцидент, когда глава Объединенного арабского списка Айман Удэ приблизился в упор к премьер-министру Биньямину Нетаничгу и приставил к его лицу мобильный телефон. Депутаты Зоар, Киш и Голан оттеснили Аймана Удэ. "А в чем проблема? Я только фиксировал происходящее", - сказал он.

После этого инцидента было назначено совещание представителей Общей службы безопасности (ШАБАК) и охраны Кнессета для обсуждения путей предотвращения таких инцидентов в дальнейшем.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 сентября 2019 г.
Кнессет рассмотрит законопроект о видеокамерах





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