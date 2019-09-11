Арестованная в Москве Наама Иссахар в преддверии встречи Нетаниягу с Путиным попросила премьер-министра о помощи

Яффа Иссахар, мать уже более пяти месяцев находящейся под арестом в Москве 25-летней израильтянки Наамы Иссахар, передала Биньямину Нетаниягу письмо от себя и от дочери, в котором женщины в преддверии встречи премьер-министра Израиля и президента России Владимира Путина просят главу правительства способствовать возвращению Наамы домой.

"Каждый день в российской тюрьме – это ад", – цитирует Нааму Иссахар сайт Mako.

Яффа Иссахар описывает в своем письмо положение, в котором оказалась ее дочь. По словам Яффы, суд ограничил количество разрешенных свиданий и запретил Нааме пользоваться телефоном. Кроме того, несмотря на предложенные гарантии, девушку отказываются отпускать под домашний арест.

Наама Иссахар в апреле летела рейсом из Индии в Израиль с пересадкой в Москве. В Индии она провела три месяца. Представители российских правоохранительных органов сообщили, что нашли в ее багаже марихуану. Иссахар заявила, что не знает, как наркотики попали в ее чемодан. Из аэропорта израильтянку, не говорящую по-русски, доставили в следственный изолятор, срок ее содержания под стражей продлевали уже пять раз. За это время было дано разрешение лишь на четыре свидания и два телефонных звонка. Нааму содержали в женской тюрьме, расположенной в полутора часах езды от Москвы. На прошлой неделе ее перевели в другую тюрьму (израильские СМИ сообщали, что родственники не знали, где находится Наама).

Российская прокуратура обвиняет Нааму Иссахар не в хранении каннабиса (что могло повлечь месяц лишения свободы, штраф и запрет на въезд в Россию), а в контрабанде наркотиков (возможное наказание по этой статье от трех до 10 лет лишения свободы). По мнению близких, такое обвинение абсурдно.

Близкие Наамы Иссахар обратились к властям Израиля и США с просьбой оказать содействие в ее освобождении. Они подчеркивают, что у Наамы нет никакого криминального прошлого, она служила в боевых частях ЦАХАЛа в течение трех лет.

В четверг, 12 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу совершит однодневный визит в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Нетаниягу заявлял, что намерен обсудить с российским президентом "военные вопросы".





