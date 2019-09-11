18+
11 сентября 2019 г.
последняя новость: 14:25
Болезненный конец советника, который хотел больше, чем Трамп
77-летняя англичанка в одиночку проплыла на яхте вокруг света
Мобильное приложение Минтранспорта только для светских?
Что произойдет, если вы откажитесь от диетических напитков?
Миллиардерша сфотографировалась полностью голой
Миф научной диеты
Брежнева рассорила Джанабаеву с Меладзе
Пять привычек нестареющих женщин
В конфликт Израиля с Ливаном втягивают РФ
Почему крайне правые считают Сороса злодеем
Джеймс Бонд с Востока
Как евреи за равноправие боролись
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:25 В социальной сети Facebook от имени Нетаниягу распространялась антиарабаская запись
14:25 ЦАХАЛ: танки обстреляли позиции ХАМАСа на севере Газы
14:10 ДТП в Иерусалиме: есть тяжело пострадавшие
13:44 Обострение конфликта в Газе: ракетные обстрелы продолжаются, ЦАХАЛ атакует террористов
13:36 Из Газы по территории Израиля выпущены три ракеты
13:17 "Цева адом" в поселке Яд Мордехай, около границы Газы
13:08 Житель Магхара вез на продажу пистолеты-пулеметы в машине рядом с маленькими дочерьми
13:03 В Ашкелоне в детском саду умерла воспитательница
12:42 Правительство светского большинства или правительство ортодоксов и экстремистов? Решать вам!
12:03 На стройке в Харише с высоты двух метров упали трое рабочих
Загрузка...
В Израиле

Арестованная в Москве Наама Иссахар в преддверии встречи Нетаниягу с Путиным попросила премьер-министра о помощи

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 12:29 блог версия для печати фото
Арестованная в Москве Наама Иссахар в преддверии встречи Нетаниягу с Путиным попросила премьер-министра о помощи
Владимир Путин и Биньямин Нетаниягу
Контроль в аэропорту (иллюстрация)

Яффа Иссахар, мать уже более пяти месяцев находящейся под арестом в Москве 25-летней израильтянки Наамы Иссахар, передала Биньямину Нетаниягу письмо от себя и от дочери, в котором женщины в преддверии встречи премьер-министра Израиля и президента России Владимира Путина просят главу правительства способствовать возвращению Наамы домой.

"Каждый день в российской тюрьме – это ад", – цитирует Нааму Иссахар сайт Mako.

Яффа Иссахар описывает в своем письмо положение, в котором оказалась ее дочь. По словам Яффы, суд ограничил количество разрешенных свиданий и запретил Нааме пользоваться телефоном. Кроме того, несмотря на предложенные гарантии, девушку отказываются отпускать под домашний арест.

Наама Иссахар в апреле летела рейсом из Индии в Израиль с пересадкой в Москве. В Индии она провела три месяца. Представители российских правоохранительных органов сообщили, что нашли в ее багаже марихуану. Иссахар заявила, что не знает, как наркотики попали в ее чемодан. Из аэропорта израильтянку, не говорящую по-русски, доставили в следственный изолятор, срок ее содержания под стражей продлевали уже пять раз. За это время было дано разрешение лишь на четыре свидания и два телефонных звонка. Нааму содержали в женской тюрьме, расположенной в полутора часах езды от Москвы. На прошлой неделе ее перевели в другую тюрьму (израильские СМИ сообщали, что родственники не знали, где находится Наама).

Российская прокуратура обвиняет Нааму Иссахар не в хранении каннабиса (что могло повлечь месяц лишения свободы, штраф и запрет на въезд в Россию), а в контрабанде наркотиков (возможное наказание по этой статье от трех до 10 лет лишения свободы). По мнению близких, такое обвинение абсурдно.

Близкие Наамы Иссахар обратились к властям Израиля и США с просьбой оказать содействие в ее освобождении. Они подчеркивают, что у Наамы нет никакого криминального прошлого, она служила в боевых частях ЦАХАЛа в течение трех лет.

В четверг, 12 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу совершит однодневный визит в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Нетаниягу заявлял, что намерен обсудить с российским президентом "военные вопросы".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 сентября 2019 г.
СМИ: арестованная в Москве израильтянка Наама Иссахар бесследно исчезла
// NEWSru.co.il // В мире // 3 сентября 2019 г.
В Москве продлен до 25 сентября арест израильтянки, уже проведшей в тюрьме пять месяцев
// NEWSru.co.il // В мире // 20 августа 2019 г.
Гражданка Израиля и США четыре месяца находится в тюрьме в России из-за 9 грамм каннабиса





  Rating@Mail.ru  
Среда, 11 сентября 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019