В ходе визита в Сочи Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу

Глава правительства и министр обороны Биньямин Нетаниягу завтра, 12 сентября, отправится с официальным однодневным визитом в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

В среду, 11 сентября, канцелярия израильского премьера сообщила, что в ходе переговоров будет обсуждаться региональная проблематика, ситуация в Сирии с упором на усовершенствование механизмов координации между российскими и израильскими военными.

Из окружения Биньямина Нетаниягу передали, что в Сочи он также встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Сопровождать главу правительства в этой поездке будут глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави, а также глава военной разведки Тамир Хайман.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что на время визита Биньямина Нетаниягу в Россию обязанности главы правительства будет исполнять министр иностранных дел Исраэль Кац. Обязанности министра обороны будут возложены на Йоава Галанта, который также будет отвечать за проведение заседаний узкого кабинета по вопросам безопасности.

Перед поездкой израильского премьера в Россию мать израильтянки, арестованной в Москве более пяти месяцев назад, передала ему письмо, в котором просит Нетаниягу способствовать возвращению дочери домой. Яффа Иссахар описывает в своем письмо положение, в котором оказалась в России 25-летняя Наама. По словам ее матери, суд ограничил количество разрешенных свиданий и запретил Нааме пользоваться телефоном. Кроме того, несмотря на предложенные гарантии, девушку отказываются отпускать под домашний арест. "Каждый день в российской тюрьме – это ад", – цитирует Нааму Иссахар сайт Mako.