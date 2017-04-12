Силы безопасности задержали парламентария от ХАМАС Ахмада Атуна

В ходе ночной операции в Эль-Бире израильскими силами безопасности был задержан 60-летний Ахмад Атун, активист террористической организации ХАМАС, депутат палестинского законодательного собрания, сообщает агентство Safa.

Конкретные причины задержания неизвестны. Но ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о задержании троих палестинских арабов, подозреваемых в террористической деятельности, среди которых двое являются активистами ХАМАС.

Safa отмечает, что у Ахмада Атуна больное сердце, он перенес несколько операций.

В прошлом Ахмада Атуна неоднократно задерживали силы безопасности. Так, например, он был задержан в феврале 2013 года, вскоре после того, как спецслужбы сорвали планы активистов ХАМАС в Хевроне по похищению израильтян с целью дальнейшего обмена на палестинских заключенных. В июне 2010-го ему и другим активистам ХАМАС было запрещено появляться в Иерусалиме.