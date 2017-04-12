12 апреля 2017 г.
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В Израиле

Силы безопасности задержали парламентария от ХАМАС Ахмада Атуна

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати

В ходе ночной операции в Эль-Бире израильскими силами безопасности был задержан 60-летний Ахмад Атун, активист террористической организации ХАМАС, депутат палестинского законодательного собрания, сообщает агентство Safa.

Конкретные причины задержания неизвестны. Но ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о задержании троих палестинских арабов, подозреваемых в террористической деятельности, среди которых двое являются активистами ХАМАС.

Safa отмечает, что у Ахмада Атуна больное сердце, он перенес несколько операций.

В прошлом Ахмада Атуна неоднократно задерживали силы безопасности. Так, например, он был задержан в феврале 2013 года, вскоре после того, как спецслужбы сорвали планы активистов ХАМАС в Хевроне по похищению израильтян с целью дальнейшего обмена на палестинских заключенных. В июне 2010-го ему и другим активистам ХАМАС было запрещено появляться в Иерусалиме.

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