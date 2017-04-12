12 апреля 2017 г.
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В Израиле

Из-за плохого прогноза погоды отменен детский фестиваль в Беэр-Шеве

время публикации: 19:22 | последнее обновление: 19:22 блог версия для печати фото
Из-за плохого прогноза погоды отменен детский фестиваль в Беэр-Шеве

После получения уточненного прогноза погоды на четверг, 13 апреля, мэрия Беэр-Шевы приняла решение отменить детский фестиваль.

Представители мэрии сообщили, что, согласно сводке метеорологов, в четверг в Негеве ожидается пыльная буря, следствием которой станет плохая видимость и высокая запыленность воздуха. Кроме того, синоптики говорят о высокой вероятности дождей, которые могут привести к наводнениям.

В мэрии сочли, что погода может испортить детям и их родителям праздник. Поэтому фестиваль будет отложен.

Отметим, что метеорологи предупреждают о высокой угрозе наводнений также в районе Эйлата. Наводнения могут привести к закрытию пограничных пунктов, а также к отмене авиарейсов.

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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