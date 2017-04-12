Из-за плохого прогноза погоды отменен детский фестиваль в Беэр-Шеве

После получения уточненного прогноза погоды на четверг, 13 апреля, мэрия Беэр-Шевы приняла решение отменить детский фестиваль.

Представители мэрии сообщили, что, согласно сводке метеорологов, в четверг в Негеве ожидается пыльная буря, следствием которой станет плохая видимость и высокая запыленность воздуха. Кроме того, синоптики говорят о высокой вероятности дождей, которые могут привести к наводнениям.

В мэрии сочли, что погода может испортить детям и их родителям праздник. Поэтому фестиваль будет отложен.

Отметим, что метеорологи предупреждают о высокой угрозе наводнений также в районе Эйлата. Наводнения могут привести к закрытию пограничных пунктов, а также к отмене авиарейсов.