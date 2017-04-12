13 апреля состоится "благословение коэнов". Часть улиц в Иерусалиме будет перекрыта

В четверг, 13 апреля, у Стены Плача в Старом городе Иерусалима пройдет традиционная церемония "благословение коэнов" - самое крупное еврейское богослужение, которое проводится в дни Песаха и Суккота.

Тысячи представителей древнего рода коэнов - храмовых священников, потомков первосвященника Ааарона, брата Моисея, - укрываются талитами и произносят молитву, "вспоминая" службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.

Дорожная полиция напоминает, что в связи с большим скоплением народа в столице в утренние часы перед началом молитвы произойдут изменения в движении транспорта. С 8:00 будут перекрыты улица Дерех Хеврон (на участке от Мирьям а-Хашмонаит до Старого города) и шоссе №1 (от Штаба полиции до Старого города), улица Агрон (в сторону торгового комплекса "Мамила"). Также будет запрещен въезд личного транспорта в Старый город.