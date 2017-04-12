Авария на шоссе №211, погибла молодая женщина

В среду, 12 апреля, на шоссе №211 в районе перекрестка Тлалим в Негеве произошла авария, в которой пострадали три человека.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место аварии были вынуждены констатировать смерть одной из пострадавших, женщины примерно 20 лет.

Согласно опубликованной информации, еще один человек находится в критическом состоянии, состояние травмированной женщины оценивается как тяжелое.

Пострадавшие доставлены вертолетом в больницу "Сорока", где врачи ведут борьбу за их жизни.

Обстоятельства аварии уточняются. Шоссе №211 в районе аварии закрыто для движения.

Рано утром 12 апреля на 38-й трассе около поселка Месилат-Цион произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 26 лет, получил крайне тяжелые травмы. Медики были вынуждены констатировать его смерть. С начала года на дорогах страны погибли 98 человек.