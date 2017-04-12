Перебои с электричеством в Эйлате: на променаде застряли аттракционы

Поздно вечером во вторник, 11 апреля, на променаде в Эйлате произошло ЧП, когда по неизвестной причине была прервана подача электричества в центре аттракционов, сообщается сайт NRG.

Помимо прочего, был обесточен один из аттракционов, участники которого находились в этот момент на большой высоте. Происшествие вызвало панику, однако через короткое время на место прибыли спасатели, которые помогли людям выбраться из застрявших аттракционов.

В результате проверки выяснилось, что ЧП стало результатом нарушения подачи электричества во всем районе эйлатского променада.

Из службы пожарной охраны передали, что в результате инцидента никто не пострадал. Полиция и руководство парка аттракционов расследуют обстоятельства происшествия.