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В Израиле

Депутат от МЕРЕЦ пообещала добиваться отмены закона "о квасном"

время публикации: 20:06 | последнее обновление: 20:06 блог версия для печати фото
Тамар Зандберг

По информации 20-го канала ИТВ, депутат от партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг намерена добиваться отмены принятого в 1986 году закона "о квасном", запрещающего в дни праздника Песах выставлять в витринах обычную, некошерную к Песаху, выпечку.

По мнению депутата, законопроект не соответствует демократическому характеру государства, а Израиль, напоминает она, не является государством Галахи.

Тамар Зандберг полагает, что закон с момента своего принятия практически не исполняется. Он не облегчает исполнение заповедей тем, кто соблюдает традиции, и безразличен светскому населению. Однако в последние годы, с усилением влияния религиозных и правых партий предпринимаются попытку его искусственного возрождения. Что, в свою очередь, светским населением воспринимается как религиозный диктат.

Депутат Зандберг обещает подать свой законопроект после Песаха.

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