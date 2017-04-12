Из-за сильного ветра на побережье Кинерета закрыты пляжи Лавнун, Курси и Халуким

Управление пляжей Кинерета совместно с полицией приняли решение о закрытии парковки, обслуживающей пляжи Лавнун, Курси и Халуким. Причиной этого решения стали неблагоприятные погодные условия и сильные порывы ветра.

Израильтянам, планировавшим провести вечер на Кинерете, рекомендуется выбирать для отдыха другие пляжи.

Кроме того, Управление пляжами призывает отдыхающих строго следовать указаниям спасателей.

На пляже Лавнун продолжаются поиски двух отдыхавших, 17-летнего юноши и 21-летнего мужчины. Матрас, на котором они плавали, был перевернут сильным порывом ветра.