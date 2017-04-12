12 апреля 2017 г.
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В Израиле

В течение дня трое отдыхающих пропали без вести во время отдыха на озере Кинерет

время публикации: 17:44 | последнее обновление: 17:44 блог версия для печати фото
В течение дня трое отдыхающих пропали без вести во время отдыха на озере Кинерет

Вечером 12 апреля стало известно, что на одном из пляжей Кинерета пропал без вести еще один отдыхающий.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что группа подростков на надувных матрасах заплыла далеко от берега, когда порывом ветра их плавсредства были перевернуты. Двумя юношам удалось самостоятельно добраться до берега, но их 19-летний товарищ к своим вещам, оставленным на пляже, не вернулся. Ведутся его поиски.

Это третий молодой человек, пропавший без вести в течение светового дня.

Ранее Управление пляжей Кинерета совместно с полицией приняли решение о закрытии парковки, обслуживающей пляжи Лавнун, Курси и Халуким. Причиной этого решения стали неблагоприятные погодные условия и сильные порывы ветра.

Радиостанция "Решет Бет" передает, что в течение дня 80 отдыхающим на озере Кинерет потребовалась помощь спасателей.

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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