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В Израиле

Перед праздником Песах религиозные активисты посещали светские школы и детские сады Гиватаима

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:32 блог версия для печати фото
Перед праздником Песах школы и детские сады Гиватаима посещали религиозные активисты

Активисты религиозно-просветительского центра "Мерхавия" посещали в преддверии праздника Песах светские школы и детские сады в Гиватаиме, где беседовали с детьми о традициях праздника, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Согласно опубликованной информации, эта деятельность осуществлялась вопреки желанию родителей. По утверждению "Решет Бет", беседуя с детьми, активисты обращали особое внимание школьников на необходимость воздерживаться от употребления квасного в дни Песаха, а также на "наказание свыше, которое ожидает тех, не соблюдает заповеди праздника".

"Решет Бет" публикует ответ центра "Мерхавия": "Деятельность организации находится под контролем министерства просвещения. Никто не занимается миссионерством или попыткой привести кого-то к религиозному образу жизни".

Из муниципалитета Гиватаима передали: "Министерство просвещения утвердило программу, а ее реализация является прерогативой педагогических коллективов".

Ор Кашти пишет в газете "Гаарец", что школьникам рассказывали об известных раввинах и призывали вести себя "как пророк Элиягу, чтобы приблизить приход Мессии и избавление еврейского народа".

Центр "Мерхавия" – это религиозно-просветительская организация, действующая в Гиватаиме. На ее сайте говорится, что "она проводит мероприятия в детских садах и начальных школах города с целью углубления еврейского самосознания".

Отмечается, что центр "Мерхавия" действует в рамках соглашения с министерством просвещения о мероприятиях, проводимых десятками различных некоммерческих организаций в школах и детских садах. По утверждению "Гаарец", центр "Мерхавия" частично финансируется министерством просвещения.



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