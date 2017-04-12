Прогноз погоды на 12 апреля: жарко и сухо, шарав, вечером начнутся дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 12 апреля, температура воздуха будет значительно выше, чем вчера, и существенно выше среднесезонной. Шарав. Сильный восточный ветер в горах на севере. Пыльная буря на юге. Вечером начнутся дожди (в основном, на востоке и юге страны), которые усилятся ночью.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 18-32, в Хайфе – 19-29, в Эйлате – 24-32. В Беэр-Шеве – 16-35, в Мицпе-Рамоне – 18-31, на побережье Мертвого моря – 24-36, в Ашкелоне – 18-28, в Ариэле – 18-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-32, на Голанских высотах – 17-30.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 30 км/ч).

В четверг жара спадет, ожидаются дожди, временами с грозами. В пятницу температура опустится до уровня ниже среднесезонной, временами дожди на севере и в центре. В субботу будет прохладно, возможен моросящий дождь в утренние часы.