Русский язык в Израиле. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Русский язык в Израиле". В опросе, который проводился 10-12 апреля, принял участие 5.021 респондент (4.096 участников ответили на все 30 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

В рамках этого опроса мы рассчитывали получить ответ на вопрос, в какой степени владеют русским языком наши читатели и их дети. В опрос были включены шесть проверочных вопросов для проверки уровня грамотности респондентов.

Опрос был предназначен исключительно для тех читателей, которые постоянно живут в Израиле. В итоге, 97% участников опроса относятся именно к этой категории.

99% респондентов свободно говорят по-русски, 56% – на иврите, 24% – на английском, 23% – на украинском, 3,5% – не белорусском, 3% – на идиш, 2% – на немецком.

Большинство участников опроса (55%) чаще говорят дома по-русски, а на работе – на иврите. 25% преимущественно говорят по-русски и дома, и на работе. Только 3% чаще говорят на иврите и дома, и на работе. И 3% чаще говорят дома по-русски, а на работе – на английском языке. При этом следует учесть, что 10% респондентов не работают вообще или не работают вне дома.

ДЕТИ

84% тех, у кого есть дети, родившиеся и/или выросшие в Израиле, чаще говорят со своими детьми по-русски и только 13% – на иврите.

24% из тех, чьи дети учились или учатся в израильской школе, сказали, что их дети изучали или изучают в школе русский язык.

Респондентам был задан вопрос: "Если вы решили учить своих детей русскому языку, то какие причины принятия такого решения для вас наиболее значимы?" По мере убывания частоты выбора ответы распределились следующим образом: 1) знание еще одного языка не бывает лишним – 65%, 2) чтобы дети могли общаться с родственниками старшего поколения – 29%, 3) чтобы приобщить детей к русской культуре – 27,5%, 4) чтобы лучше понимать друг друга – 24%, 5) чтобы дети могли читать те же книги, которые читали и читаем мы – 19%. Только 4% категорически заявили, что не считают нужным учить детей в Израиле русскому языку.

86% категорически не согласны с мнением, что детям, которые растут в Израиле, русский язык не нужен.

37% тех, у кого есть дети, родившиеся в Израиле, сказали, что их дети свободно говорят по-русски. 52% ответили, что их дети, родившиеся в Израиле, говорят по-русски, но с ошибками. 9% сказали, что их дети-сабры не говорят или почти не говорят по-русски.

Почти 21% из тех, у кого есть дети, родившиеся в Израиле, сказали, что их дети-сабры свободно читают и пишут по-русски. 38,5% выбрали ответ: "Читают с трудом, пишут с ошибками". 18,5% ответили: "Знают буквы, но почти не читают и не пишут". 15,5% сказали: "Совсем не читают и не пишут по-русски".

При этом 52% тех, у кого есть дети, репатриировавшиеся в Израиль в возрасте до 13 лет, сказали, их дети из этой категории свободно читают и пишут по-русски, 31% – читают с трудом, пишут с ошибками, 9% – знают буквы, но почти не читают и не пишут, 5% – совсем не читают и не пишут по-русски.

В опросе приняли участие 245 респондентов, репатриировавшихся в Израиль в возрасте до 13 лет ("полуторное поколение"). 89% из них заявили, что они свободно читают и пишут по-русски.

СМИ

56% опрошенных регулярно смотрят телепередачи на русском языке. 24% смотрят такие телепередачи изредка. 18,5% – не смотрят совсем.

27% регулярно слушают радиопередачи на русском языке, 30,5% – изредка, 42% – не слушают совсем.

75,5% регулярно читают печатные или онлайн-СМИ, 18% – изредка, 6% – не читают совсем.

ЛИТЕРАТУРА

82,5% заявили, что читают художественную литературу на русском языке. При этом 40% признались, что за последний месяц не прочитали от начала до конца ни одной художественной книги. 34% прочитали за этот период одну-две книги, 10% – две-три, 14% – больше трех.

95% опрошенных предпочтут прочитать по-русски интересующую их книгу в переводе с китайского языка.

Был задан вопрос: "Если перед вами интересующее вас художественное произведение, написанное на иврите и качественно переведенное на русский язык, что вы выберете – прочитать на иврите или на русском?" 83% выбрали ответ: "На русском". 12% ответили: "На иврите".

РАБОТА

24% заявили, что русский язык им постоянно нужен в их профессиональной деятельности, 36% выбрали ответ "иногда нужен". 33% русский язык на работе не нужен совсем.

70% опрошенных предпочли бы проходить в Израиле тест на профпригодность на русском языке, 20% – на иврите, 6% – на английском.

СИТУАЦИИ

79% предпочли бы говорить с врачом по-русски о своих проблемах со здоровьем, 14% – на иврите, менее 1% – на английском.

74% предпочли бы давать показания в полиции на русском языке, 19% – на иврите, менее 1% – на английском.

"РУСИТ"

14% резко негативно относятся к "руситу" – смешению в разговорной речи русского языка и иврита, 26% выбрали ответ: "Это неизбежное зло". 50% относятся к этому нейтрально. 9% сказали, что относятся к "руситу" положительно, и их это даже забавляет.

87% сказали, что они не боятся "потерять русский язык" в Израиле. "Родной язык от меня никуда не денется", – считают они. 8% выбрали ответ: "Такая опасность есть, но я не придаю этому особого значения". И лишь менее 4% ответили: "Да, боюсь и стараюсь больше говорить, читать и писать по-русски".

ТЕСТ НА ГРАМОТНОСТЬ

В опрос были включены шесть проверочных вопросов, частично заимствованных на сайте examen.ru.

Две трети участников опроса прошли этот тест на "отлично", не допустив ни одной ошибки. Еще 10-12% получили оценку "хорошо", допустив не более одной ошибки.

Около 5% пропускали тестовые вопросы и примерно столько же респондентов отказались от участия в опросе после того, как увидели первый тестовый вопрос (хотя о наличии таких вопросов редакция NEWSru.co.il предупреждала заранее).





