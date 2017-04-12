12 апреля 2017 г.
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В Израиле

Звук бьющейся посуды посетители торгового центра "Кирйон" приняли за теракт

время публикации: 16:32 | последнее обновление: 16:32 блог версия для печати

В среду, 12 апреля, в обеденное время в торговом центре "Кирйон" в Кирьят-Бялике возникла паника среди посетителей, который приняли звук бьющейся посуды за выстрелы.

Сайт 0404.co.il сообщает, что панику вызвала драка между двумя мужчинами, говорившими по-арабски в одном из кафетериев торгового центра. Мужчины бросали друг в друга посуду и ругались. Звук разбившегося стекла и крики другие посетители приняли за выстрелы и бросились к выходу.

Сообщается, что осколком разбившегося стекла была легко ранена женщина, случайно оказавшаяся рядом с дерущимися.

Прибывшие на место происшествие полицейские задержали одного из участников потасовки.

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