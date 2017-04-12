12 апреля 2017 г.
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В Израиле

Скончалcя второй пострадавший в ДТП в Негеве

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:56 блог версия для печати фото
На месте аварии. 12 апреля 2017 года
На месте аварии. 12 апреля 2017 года
На месте аварии. 12 апреля 2017 года
ВСЕ ФОТО

В больнице "Сорока" в Беэр-Шеве скончался мужчина примерно 30 лет, пострадавший в результате аварии на перекрестке Тлалим в Негеве.

Всего в результате аварии погибли два человека. Еще одна женщина получила травмы средней степени тяжести. В ходе расследования выяснилось, что на перекрестке Тлалим столкнулись два автомобиля: в одном из них находились две женщины. Предполагается, что авария произошла после того, как одна из машин выехала на встречную полосу.

От сильного удара один из автомобилей выбросило в кювет, и спасателям потребовалось немало времени, чтобы извлечь пострадавших из деформированной машины.

В больницу "Сорока" были доставлены двое пострадавших: мужчина 30 лет вскоре скончался от полученных ранений. Обстоятельства аварии уточняются. Шоссе №211 в районе аварии закрыто для движения.

Рано утром 12 апреля на 38-й трассе около поселка Месилат-Цион произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 26 лет, получил крайне тяжелые травмы. Медики были вынуждены констатировать его смерть. С начала года на дорогах страны погибли 99 человек.

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Авария на шоссе №211, погибла молодая женщина







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Среда, 12 апреля 2017 г.
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