Скончалcя второй пострадавший в ДТП в Негеве

В больнице "Сорока" в Беэр-Шеве скончался мужчина примерно 30 лет, пострадавший в результате аварии на перекрестке Тлалим в Негеве.

Всего в результате аварии погибли два человека. Еще одна женщина получила травмы средней степени тяжести. В ходе расследования выяснилось, что на перекрестке Тлалим столкнулись два автомобиля: в одном из них находились две женщины. Предполагается, что авария произошла после того, как одна из машин выехала на встречную полосу.

От сильного удара один из автомобилей выбросило в кювет, и спасателям потребовалось немало времени, чтобы извлечь пострадавших из деформированной машины.

В больницу "Сорока" были доставлены двое пострадавших: мужчина 30 лет вскоре скончался от полученных ранений. Обстоятельства аварии уточняются. Шоссе №211 в районе аварии закрыто для движения.

Рано утром 12 апреля на 38-й трассе около поселка Месилат-Цион произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 26 лет, получил крайне тяжелые травмы. Медики были вынуждены констатировать его смерть. С начала года на дорогах страны погибли 99 человек.