К поиску пропавших на озере Кинерет мужчин присоединилась добровольцы ЗАКА

На озере Кинерет продолжаются поиски трех молодых людей, пропавших во время купания. Согласно сообщениям в СМИ, все трое, несмотря на предупреждения спасателей, для плавания использовали надувные матрасы.

Поисковая операция, в которой участвуют сотрудники морской полиции, водолазы и десятки добровольцев, продолжилась и после наступления темноты.

По информации "Маарив", по просьбе полиции к поискам присоединились аквалангисты службы ЗАКА. Это может свидетельствовать о том, что у спасателей все меньше надежд найти пропавших юношей живыми.