12 апреля 2017 г.
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К поиску пропавших на озере Кинерет мужчин присоединилась добровольцы ЗАКА

время публикации: 20:29 | последнее обновление: 20:29 блог версия для печати фото
К поиску пропавших на озере Кинерет мужчин присоединилась добровольцы ЗАКА

На озере Кинерет продолжаются поиски трех молодых людей, пропавших во время купания. Согласно сообщениям в СМИ, все трое, несмотря на предупреждения спасателей, для плавания использовали надувные матрасы.

Поисковая операция, в которой участвуют сотрудники морской полиции, водолазы и десятки добровольцев, продолжилась и после наступления темноты.

По информации "Маарив", по просьбе полиции к поискам присоединились аквалангисты службы ЗАКА. Это может свидетельствовать о том, что у спасателей все меньше надежд найти пропавших юношей живыми.

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Среда, 12 апреля 2017 г.
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