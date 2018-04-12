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В Израиле

Рассмотрение исков по Закону о возвращении передано от БАГАЦа административным судам

время публикации: 08:42 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
Кнессет передал дела репатриантов и нелегалов от БАГАЦа административным судам
Эли Гервиц
Кнессет передал дела репатриантов и нелегалов от БАГАЦа административным судам

Комиссия Кнессета по вопросам законодательства и юстиции приняла решение передать иски, касающиеся Закона о возвращении, статуса нелегальных мигрантов и иностранных рабочих, рассматривавшиеся до сих пор Высшим судом справедливости (БАГАЦ), в юрисдикцию административных судов.

Согласно закону от 2000 года, окружные суды выступают в качестве административных, выполняя функции низшей инстанции Высшего суда справедливости. За прошедшие с момента принятия закона годы в ведение административных судов были переданы значительные полномочия в сфере планирования и застройки, надзора над муниципальными властями, экологии, системы просвещения, лицензирования бизнесов и т.д.

Новое решение Кнессета передает административным судам практически все вопросы, связанные с управлением регистрации населения и миграции.

Данная мера призвана снизить нагрузку на БАГАЦ, который остается высшей и окончательной инстанцией, однако может отказаться рассматривать апелляцию на решение, уже вынесенное административным судом.

По оценке министерства юстиции, данное решение приведет к передаче в административные суды четверти всех подаваемых в БАГАЦ исков, сообщает "Калькалист". В 2017 году из 2.550 исков, поданных в БАГАЦ, более 600 исков были так или иначе связаны с данными вопросами.

Комментарий адвоката Эли Гервица

Редакция NEWSru.co.il попросила прокомментировать данное решение адвоката Эли Гервица, занимающегося, в частности делами, связанными с исками по Закону о возвращении.

"Попадание исков против государства непосредственно в БАГАЦ – абсурдное явление, доставшееся Израилю в наследство от британской колониальной системы, когда иски против Короны в колониях рассматривались только Верховным судом колонии, в котором заседали британцы", – заявил наш собеседник.

"БАГАЦ не имеет ни ресурсов, ни инструментов для рассмотрения многих исков, по которым он вынужден выносить решения. Кроме того, в таких исках он является первой и фактически единственной инстанцией, что делает апелляцию практически невозможной", – отмечает он.

"Ситуация начала меняться менее 20 лет назад, когда окружным судам была добавлена ипостась административных судов первой инстанции для рассмотрения исков против государства. Постепенно им начали передавать полномочия БАГАЦа в различных сферах (передача полномочий требует согласия министра юстиции и главы Верховного суда)", – поясняет Гервиц.

Как отметил адвокат, на этот раз административным судам были переданы полномочия в 30 различных сферах, включая, среди прочего, такие темы как защита диких животных и получение спортсменами-профессионалами особого статуса в ЦАХАЛе, которыми до сих пор был вынужден заниматься БАГАЦ.

"Передача полномочий БАГАЦа административным судам в сфере Закона о возвращении произойдет через год после вступления директивы в силу. Можно сказать, что это самый большой подарок, который Кнессет мог сделать 10 тысячам семей, пытающимся оспорить решения государства о своем статусе, и находящимся в "подвешенном" состоянии", – говорит Эли Гервиц.

"В административном (окружном) суде, в отличие от БАГАЦа, есть возможность рассмотрения доказательств, перекрестных допросов и т.д. Кроме того, дела будет рассматривать один важный, но менее занятый судья, а не трое сильно важных и очень занятых судей Верховного суда, что должно облегчить и ускорить рассмотрение дел. И, что не менее важно, решение этого судьи можно будет при необходимости оспорить", – отметил адвокат Гервиц.



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