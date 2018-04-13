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В Израиле

США настаивают на примирении Израиля и Польши

время публикации: 12 апреля 2018 г., 20:51 | последнее обновление: 12 апреля 2018 г., 23:02 блог версия для печати фото
США настаивают на примирении Израиля и Польши
США настаивают на примирении Израиля и Польши
США настаивают на примирении Израиля и Польши

По информации 10-го канала ИТВ, администрация Дональда Трампа несколько раз обращалась к Израилю с просьбой прекратить конфронтацию с Польшей.

Телеканал, ссылаясь на источники в Иерусалиме, передал, что Белый дом и госдепартамент по нескольким каналам обращались к правительству, требуя воздержаться от публичной критики "закона о Холокосте" и действий правительства Польши. Просьба передавалась через посла Израиля в Вашингтоне Рона Дермера, а также непосредственно в канцелярию главы правительства и в МИД.

Источник в МИДе сообщил журналистам, что американцы давали понять, что им самим очень не нравится "закон о Холокосте" и они уже просили поляков найти какой-нибудь выход. Но, с другой стороны, в Вашингтоне напоминают, что Польша является союзником США и Израиля, и поэтому необходимо действовать осторожно, чтобы не навредить отношениям.

Высокопоставленный сотрудник МИДа, имя которого не называлось, отметил, что Белый дом также обращался к представителям израильской оппозиции. 5 марта в Белом доме, на встрече с Ицхаком Герцогом вице-президент США Майк Пенс поднимал эту тему. Он просил смягчить израильскую риторику в адрес Варшавы, чтобы, наконец, положить конец кризису.

Кроме того, на этой неделе США предприняли еще одну попытку примирить Иерусалим и Варшаву. Госдепартамент при подготовке церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста, просил помочь представителей посольств Израиля и Польши.

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