В понедельник президент Израиля начнет консультации по формированию коалиции

Канцелярия президента Израиля сообщила, что Реувен Ривлин в понедельник, 15 апреля, планирует начать консультации с парламентскими фракциями по поводу формирования новой правящей коалиции.

Дата начала консультаций согласована с председателем Центральной избирательной комиссии судьей Хананом Мельцером.

Встречи Ривлина с главами партий пройдут в понедельник и во вторник. В понедельник он будет консультироваться с представителями "Ликуда", "Кахоль Лаван", ШАС, "Яадут а-Тора", ХАДАШ-ТААЛ и "Аводы". Во вторник – НДИ, "Ихуд Мифлагот а-Ямин", МЕРЕЦ, "Кулану", БАЛАД-РААМ.

После того, как в среду ему вручат официальные результаты, возможны дополнительные встречи с главами фракций. Не исключено, что состоится тройственная встреча Ривлин-Нетаниягу-Ганц для проверки вероятности создания правительства национального единства. До наступления Песаха Ривлин примет решение, кому поручить формирование правительства.

Наиболее вероятно, что президент поручит формирование коалиции главе крупнейшей фракции в Кнессете 21-го созыва – лидеру "Ликуда" Биньямину Нетаниягу. У него будет 28 дней на коалиционные переговоры до формирования нового правительства.

Ранее были опубликованы окончательные результаты выборов в Кнессет 21-го созыва, состоявшихся 9 апреля.

Согласно окончательным результатам выборов, "Ликуд" набрал 36 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 7 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Авода" – 6, НДИ – 5, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 5, МЕРЕЦ – 4, "Кулану" – 4, РААМ-БАЛАД – 4. Партии "А-Ямин а-Хадаш", "Зеут" и "Гешер" не преодолели электоральный барьер.

Вечером 11 апреля партии "А-Ямин а-Хадаш" и "Яадут а-Тора" потребовали от главы ЦИК отложить публикацию окончательных результатов выборов. Лидеры "А-Ямин а-Хадаш" утверждали, что в течение дня к ним поступило около 1.000 обращений по поводу различных накладок во время голосования.

Партия "Яадут а-Тора", которая по окончательным результатам недосчиталась одного мандата, настаивала на том, чтобы публикация результатов была отложена до тех пор, пока не будет закончена проверка все возможных ошибок и сбоев, которые были обнаружены во время подсчета голосов. В "Яадут а-Тора" утверждали, что, как минимум на пяти избирательных участках, голоса, отданные этой партии, ошибочно были приписаны другим партиям.