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В Израиле

Опубликованы окончательные результаты выборов: Беннет и Шакед не прошли в Кнессет

время публикации: 00:25 | последнее обновление: 01:05 блог версия для печати фото
Лидеры "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннет и Айелет Шакед
Биньямин и Сара Нетаниягу

Центральная избирательная комиссия в ночь на пятницу, 12 апреля, опубликовала окончательные результаты выборов в Кнессет 21-го созыва, состоявшихся 9 апреля.

Ранее был завершен подсчет так называемых "двойных конвертов", поданных военнослужащими, заключенными и дипломатами, а также теми, кто голосовал не по месту жительства. В общей сложности это более 200.000 голосов.

Согласно окончательным результатам выборов, "Ликуд" набрал 36 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 7 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Авода" – 6, НДИ – 5, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 5, МЕРЕЦ – 4, "Кулану" – 4, РААМ-БАЛАД – 4. Партии "А-Ямин а-Хадаш", "Зеут" и "Гешер" не преодолели электоральный барьер.

Вечером 11 апреля партии "А-Ямин а-Хадаш" и "Яадут а-Тора" потребовали от главы ЦИК, судьи Ханана Мельцера, отложить публикацию окончательных результатов выборов. Лидеры "А-Ямин а-Хадаш" утверждали, что в течение дня к ним поступило около 1.000 обращений по поводу различных накладок во время голосования.

Партия "Яадут а-Тора", которая по окончательным результатам недосчиталась одного мандата, настаивала на том, чтобы публикация результатов была отложена до тех пор, пока не будет закончена проверка все возможных ошибок и сбоев, которые были обнаружены во время подсчета голосов. В "Яадут а-Тора" утверждали, что, как минимум на пяти избирательных участках, голоса, отданные этой партии, ошибочно были приписаны другим партиям.

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