Введены ограничения на передвижение жителей некоторых районов Иерусалима

Специальная межминистерская комиссия утвердила предложение о введении ограничений на передвижение жителей в некоторых районах Иерусалима.

Согласно опубликованной информации, речь идет о районах Неве-Яаков, Рамат Шломо, Ромема, Ар Ноф, а также всех районов центра города, где проживает ультраортодоксальное население: Меа Шеарим, Бухарим, Макор Барух.

Начиная с 12:00 воскресенья, 12 апреля, и до 7:00 среды, 15 апреля, жители этих районов могут выходить на улицу, направляясь на работу, для получения необходимого медицинского лечения, участия в похоронах прямого родственника, передачи несовершеннолетнего ребенка одним родителем другому (когда речь идет о разведенных семьях), участия в судебном разбирательстве и с иной целью при наличии официального решения представителей Национального управления по чрезвычайному положению (РАХЕЛ).

Как сообщает "Кан Бет", решение о введении карантина в отдельных районах Иерусалима должно было быть принято 9 апреля, однако отложено из-за возражений мэра города Моше Леона и министра внутренних дел Арье Дери.

Сообщается, что межминистерская комиссия принимает решение об ограничении права жителей тех или иных населенных пунктов на передвижение по трем критериям: число диагностированных как больные коронавирусом выше, чем в других городах, и не менее 50 человек, темпы роста числа диагностированных в последние три дня выше среднего по Израилю, число диагностированных на сто тысяч жителей выше среднего по Израилю.

По последним данным, опубликованным министерством здравоохранения, в Иерусалиме диагностированы как заболевшие коронавирусом 1821 человек, больше чем в любом другом городе Израиля. Напомним, что на дни праздника Иерусалим был поделен на семь районов, и переход из одного в другой блокировался полицией. 10 апреля блокпосты, разделяющие районы, были сняты.