Президент Ривлин отказался продлить мандат Ганца на формирование правительства

В воскресенье, 12 апреля, президент Израиля Реувен Ривлин отклонил просьбу главы блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца о продлении срока действия его мандата на формирование правительства.

По сообщению, опубликованному канцелярией главы государства, это решение было принято после беседы Ривлина с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Глава "Ликуда" не подтвердил заявление Ганца, согласно которому стороны близки к соглашению о создании правительства национального единства. "В этой ситуации нет оснований для продления срока действия мандата, и он завершится в полночь 13 апреля", – говорится в заявлении канцелярии президента.

Реувен Ривлин отметил также, что, если обстоятельства изменятся и до момента истечения мандата на переговорах между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" наметится прогресс, он будет готов пересмотреть свое решение.

В "Кахоль Лаван" заявили, что переговоры продолжаются и в настоящий момент. В то же время, источники в партии Бени Ганца отмечают, что Биньямин Нетаниягу отказывается от уже достигнутых договоренностей. "Речь идет не о переговорах, а о попытке "Ликуда" обмануть нас. Это надувательство, а не коалиционный диалог", – заявляют в окружении Ганца.

В "Ликуде" называют слова приближенных Ганца обманом. "Только вчера премьер-министр вновь предложил Бени Ганцу встретиться и вести переговоры до тех пор, пока не будет достигнут результат", – заявили в "Ликуде".

Если переговоры с "Кахоль Лаван" сорвутся, "Ликуд" попытается сформировать узкую правительственную коалицию, опирающуюся на 61 мандат при поддержке депутатов от партии "Авода" Амира Переца и Ицика Шмули. Ранее представители "Аводы" заявляли, что не присоединятся к правительству Нетаниягу без блока "Кахоль Лаван".

В настоящий момент Нетаниягу опирается на поддержку 59 депутатов. Как сообщалось ранее, депутат Орли Леви-Абукасис призвала президента Ривлина передать мандат на формирование правительства премьер-министру Биньямину Нетаниягу. "Обращение Бени Ганца с просьбой продлить срок действия его мандата свидетельствует о его неспособности сформировать правительство. В создавшейся ситуации есть только одна возможность выйти из тупика: посмотреть в глаза реальности и признать, что "Ликуд" крупнейшая партия в Кнессете, Биньямин Нетаниягу опирается на блок поддержки, состоящий из 59 депутатов. Поэтому давайте говорить честно: только Биньямин Нетаниягу имеет шансы сформировать коалицию, и мандат должен быть передан ему", – заявила Орли Леви-Абукасис. В ответ из окружения премьер-министра передали: "Орли, добро пожаловать".

Группа высокопоставленных бывших руководителей силовых структур, бизнесменов и ученых обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) потребовать не допустить передачу мандата на формирование коалиции премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Обращение в БАГАЦ подано бывшими главами общей службы безопасности (ШАБАК) Ами Аялоном, Карми Гилоном и Ювалем Дискиным, бывшим советников по национальной безопасности Узи Арадом, бывшим президентом Университета имени Бен Гуриона профессором Ривкой Карми, бывшим генеральным директором Microsoft Israel Йорамом Якоби и другими.





