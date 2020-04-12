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NEWSru.co.il :: В Израиле12 апреля 2020 г., 23:26

От коронавируса скончался бывший главный раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорон

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От коронавируса скончался бывший главный раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорон

Вечером 12 апреля медперсонал иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" сообщил о резком ухудшении состояния Элиягу Бакши-Дорона, проходившего лечение от коронавирусной инфекции. Врачам не удалось стабилизировать состояние пациента, и они были вынуждены констатировать его смерть.

Бывший главный сефардский раввин Израиля попал в больницу с коронавирусом 7 апреля.

Элиягу Бакши-Дорону был главным раввином Израиля с 1993 по 2003 году. Ему было 79 лет.

Министр внутренних дел Арье Дери выразил соболезнования близким Элиягу Бакши-Дорона и его ученикам. Дери заявил, что смерть "духовного учителя многих евреев" является большой потерей для народа Израиля.

В 2012 году Элиягу Бакши-Дорон оказался в центре скандала, связанного с выдачей фиктивных удостоверений раввинов сотрудникам ЦАХАЛа, полиции и других служб безопасности. Благодаря этим удостоверениям "раввины" получали значительную прибавку к зарплате. В 2017 году он был признан виновным в мошенничестве и фальсификации и был приговорен к 12 месяцам условного заключения и штрафу в размере 250 тысяч шекелей.

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