Маски и ограничения на передвижение: Израиль в условиях карантина

В 07:00 воскресенья, 12 апреля, вступило в силу распоряжение, согласно которому израильтяне обязаны надевать маску, выходя из дома.

Как сообщает минздрав, исключения сделаны для следующих категорий:

- дети до 6 лет;

- инвалиды, по тем или иным причинам испытывающие трудности при ношении маски;

- водители, находящиеся в машине одни или с членами своей семьи, проживающими с ними вместе;

- работники СМИ или интервьюируемые, выступающие перед камерами;

- двое сотрудников, постоянно находящихся в одном помещении, при условии, что между ними расстояние не менее двух метров.

При этом нарушители, появившиеся на улице без маски, пока не будут подвергаться штрафу.

Помимо этого, остаются в силе ограничения, действовавшие до праздника Песах. Жители населенных пунктов, в которых абсолютное большинство составляют евреи, могут удаляться от своих домов не более чем на 100 метров. В то же время, гражданам разрешается посещать рабочие места при наличии соответствующего разрешения, покидать места проживания с целью приобретения продуктов питания, лекарств, получения необходимой медицинской помощи или иных жизненно важных услуг, оказания помощи нуждающемуся в ней, передачи детей между разведенными родителями, участия в похоронах, свадьбах, церемонии обрезания, оформления юридических процедур, посещения Кнессета.

Движение поездов не возобновляется, а работа остального общественного транспорта осуществляется в рамках ограничений, действовавших перед Песахом (примерно 25% от обычного). В 5:30 возобновилось движение автобусов, которое прервется в 20:00.

Такси продолжают функционировать. В машине может быть один пассажир. Когда речь идет о нуждающемся в помощи человеке, с ним может быть сопровождающий. Пассажиры должны находиться на заднем сиденье, а окна автомобиля должны быть открыты.

Как сообщалось ранее, специальная межминистерская комиссия утвердила предложение о введении ограничений на передвижение жителей в некоторых районах Иерусалима. Согласно опубликованной информации, речь идет о районах Неве-Яаков, Рамат Шломо, Ромема, Ар Ноф, а также всех районов центра города, где проживает ультраортодоксальное население: Меа Шеарим, Бухарим, Макор Барух.

12 апреля на совещании министров, проходившем по телефону, было принято решение, согласно которому все возвращающиеся из-за границы будут направляться в гостиницу для пребывания в карантине. В крайне редких, особых случаях генеральный директор министерства здравоохранения совместно с командующим тылом могут дать разрешение на пребывание в карантине дома или в других местах. Речь о гуманитарных, исключительных случаях.

Все новые и существующие ограничения останутся в силе, по меньшей мере, до 22 апреля.

Как сообщает портал Walla, в ближайшие дни состоится обсуждение предложений по постепенному возобновлению экономической деятельности после праздника Песах. Помимо прочего, предлагается на первом этапе расширить число работников, занятых в учреждениях и на предприятиях, определенных как жизнеобеспечивающие. Взвешивается также возможность открытия магазинов и торговых центров. Возобновление массовых мероприятий, открытие культурных или развлекательных заведений, синагог, а также ресторанов и кафе в настоящий момент не находится на повестке дня.







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