За и против Нетаниягу: демонстрации в Петах-Тикве и Тель-Авиве

Вечером в субботу, 12 августа, в Петах-Тикве и в Тель-Авиве проходят демонстрации противников премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также его сторонников.

Возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Петах-Тикве почти две тысячи человек протестуют против того, что они называют "затягиванием расследования подозрений в отношении Нетаниягу". Неподалеку от них проходит демонстрация активистов "Ликуда", в которой принимают участие примерно 500 человек.

Одновременно неподалеку от Дворца культуры в Тель-Авиве примерно 150 человек митингуют против того, что называют "коррупцией властных структур".

Об инцидентах или задержанных в ходе демонстраций не сообщается.