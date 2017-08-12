12 августа 2017 г.
Джигурда стал миллионером
Забудьте о восьмичасовом сне
Илья Резник крестился
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:54 За и против Нетаниягу: демонстрации в Петах-Тикве и Тель-Авиве
20:08 Теракт возле Шхемских ворот осуществлен 29-летней арабкой. Подробности, видео
19:47 В Иерусалиме прошла акция протеста против религиозного диктата
18:50 Улучшилось состояние пилота Apache, пострадавшего во время тренировочного полета
18:20 В Нижней Галилее разбился парапланерист
17:46 В Тамре задержаны двое подозреваемых в участии в массовой драке
14:50 На пляже А-Боним обнаружен молодой человек в бессознательном состоянии
13:45 Питбуль, покусавший участников драки в Тамре, был убит в ходе "разборок"
12:58 Теракт у Шхемских ворот: террористка атаковала араба-христианина, приняв его за еврея
12:02 Арабка, вооруженная ножом, ранила мужчину возле Шхемских ворот Иерусалима
В Израиле

За и против Нетаниягу: демонстрации в Петах-Тикве и Тель-Авиве

время публикации: 21:54 | последнее обновление: 21:54 блог версия для печати

Вечером в субботу, 12 августа, в Петах-Тикве и в Тель-Авиве проходят демонстрации противников премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также его сторонников.

Возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Петах-Тикве почти две тысячи человек протестуют против того, что они называют "затягиванием расследования подозрений в отношении Нетаниягу". Неподалеку от них проходит демонстрация активистов "Ликуда", в которой принимают участие примерно 500 человек.

Одновременно неподалеку от Дворца культуры в Тель-Авиве примерно 150 человек митингуют против того, что называют "коррупцией властных структур".

Об инцидентах или задержанных в ходе демонстраций не сообщается.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 августа 2017 г.
Возле дома Мандельблита проходят два митинга - противников и сторонников Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2017 г.
Нетаниягу назвал новые развития в расследованиях подозрений в свой адрес "фоновым шумом"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2017 г.
Прокуратура подписала соглашение с экс-главой канцелярии Нетаниягу







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 12 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017