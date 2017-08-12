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Улучшилось состояние пилота Apache, пострадавшего во время тренировочного полета

время публикации: 18:50 | последнее обновление: 18:50 блог версия для печати фото
Улучшилось состояние пилота Apache, пострадавшего во время тренировочного полета

В субботу, 12 августа, улучшилось состояние пилота боевого вертолета Apache, пострадавшего во время выполнения тренировочного полета на базе военно-воздушных сил Армии обороны Израиля "Рамон" в Негеве.

Доктор Моти Кляйн, заведующий отделением общей реанимации, где находится пилот, сообщил, что состояние пациента улучшилось, он пришел в себя и дышит самостоятельно.

Напомним, в результате аварии, происшедшей вечером в понедельник, 7 августа, погиб пилот вертолета майор запаса Давид (Дуди) Зоар, 43 года, из Хайфы. Второй пилот, старший лейтенант срочной службы, получил ранения.

В связи с катастрофой полеты вертолетов Apache были временно приостановлены. Для расследования причин и обстоятельств крушения создана специальная комиссия.

Как уже сообщалось, 13 июня командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амир Эшель отдал приказ приостановить все вылеты Apache после того, как в лопасти одного из вертолетов была обнаружена трещина. Неисправность была выявлена во время рутинного техосмотра вертолета военными техниками. Полеты были возобновлены после того, как все вертолеты прошли дополнительный техосмотр.

Первичные результаты расследования крушения боевого вертолета Apache показали, что нет связи между этой аварией и неисправностью, обнаруженной полтора месяца назад. Об этом около полудня 8 августа сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

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