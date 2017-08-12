Террористка атаковала араба-христианина, приняв его за еврея

В субботу, 12 августа, около 12:00, в Иерусалиме, на улице султана Сулеймана, недалеко от Шхемских ворот, арабка, вооруженная ножом, напала на мужчину, ранив его в плечо.

Как сообщает пресс-служба полиции, террористка с ножом в руке приблизилась к мужчине, стоявшему на перекрестке улиц султана Сулейман и Бар Лев, и нанесла удар, ранив его в плечо.

По данным полиции, раненый – араб-христианин, строитель, в этот день не работавший. Террористка напала на него, приняв за еврея, так как мужчина был в футболке с надписью на иврите.