Теракт возле Шхемских ворот осуществлен 29-летней арабкой. Подробности, видео

В субботу, 12 августа, около 12:00, в Иерусалиме, на улице султана Сулеймана, недалеко от Шхемских ворот, было совершено террористическое нападение.

- Арабка, вооруженная ножом, ранила мужчину возле Шхемских ворот Иерусалима



Как сообщает пресс-служба полиции, теракт был осуществлен 29-летней жительницей арабского квартала Иерусалима Цур Бахар. В ее доме был произведен обыск, в ходе которого полиция изъяла компьютер и некоторые документы, принадлежащие террористке.

Все материалы были переданы следственной группе, которая, опросив свидетелей и собрав все данные с места происшествия, восстановила последовательность событий.

Около 11:40 террористка, вооруженная ножом, прибыла в район Шхемских ворот. В районе улицы А-Невиим она заметила ультраортодоксального еврея и, выбрав его в качестве жертвы, попыталась ударить его ножом. Однако ей это не удалось.

Сразу после этого она направилась к автобусной остановке и нанесла удар ножом мужчине, которого приняла за еврея. Сотрудники полиции и МАГАВ, находившиеся возле Шхемских ворот, немедленно окружили террористку и задержали ее.

Как сообщалось ранее, пострадавшим оказался 31-летний араб-христианин, сотрудник компании, обслуживающей иерусалимский трамвай. Террористка приняла его за еврея, поскольку он был одет в футболку с надписью на иврите.

Мужчина был легко ранен в плечо и выписан из больницы в тот же день, вечером.

В настоящее время с задержанной арабкой работают следователи. Следствие не сомневается, что целью предпринятых ею действий было нанесение вреда израильским гражданам.





