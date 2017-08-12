Питбуль, покусавший участников драки в Тамре, был убит в ходе "разборок"

В городе Тамра, расположенном в Нижней Галилее, население которого составляют арабы-мусульмане, в субботу, 12 августа, вспыхнула драка.

Двое участников драки, пострадавших от собачьих укусов, были доставлены в Медицинский центр Нагарии, сообщает Nana10.

После того, как полиция, прибывшая на место происшествия, произвела ряд обысков, сотрудниками правоохранительных органов был найден труп собаки породы питбуль, которая, судя по всему, также участвовала в драке и была убита после того, как покусала нескольких человек.

Полиция планирует выяснить, кто, кроме двух мужчин, находящихся в стационаре, причастен к инциденту в Тамре.