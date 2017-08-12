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Прогноз погоды на 12 августа: облачно и жарко

время публикации: 08:13 | последнее обновление: 08:23 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 12 августа

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 12 августа, будет облачно и жарко. Температура воздуха – обычная для этого времени года.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-42. В Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 27-31, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры.

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