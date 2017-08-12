12 августа 2017 г.
последняя новость: 10:31
Джигурда стал миллионером
Забудьте о восьмичасовом сне
Илья Резник крестился
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:14 Суд отклонил иск отошедших от религии против государства за отсутствие образования
08:13 Прогноз погоды на 12 августа: облачно и жарко
18:44 В Хайфе умер Исраэль Криштал, старейший житель планеты
18:02 В больнице "Рамбам" задержан мужчина, подозреваемый в неприличных действиях
15:09 Морская полиция спасла двоих мужчин у побережья Тель-Авива
15:02 ДТП в Галилее, два человека получили тяжелые травмы
13:43 Возле кибуца Эйн а-Шофет вспыхнул лесной пожар
12:21 Двое братьев из Умм эль-Фахма обвиняются в поддержке ИГ
12:02 Водителям "Эгеда" будут повышать зарплату за каждый год стажа
11:40 Израильские пожарные вернулись после тушения лесных пожаров в Македонии
В Израиле

Суд отклонил иск отошедших от религии против государства за отсутствие образования

время публикации: 10:14 | последнее обновление: 10:14 блог версия для печати фото
Суд отклонил иск отошедших от религии против государства за отсутствие образования

Иерусалимский окружной суд отклонил иск против государства, поданный 52 бывшими ультраортодоксальными евреями, отошедшими от религии.

Иск, в рамках которого истцы требовали от государства компенсации за неполучение базового образования, был отклонен в связи с истечением срока давности по большинству претензий.

Истцы требовали компенсацию в размере 4 миллиона шекелей от министерства просвещения, министерства экономики и министерства обороны, утверждая, что политика этих министерств позволила ультрарелигиозным школам и йешивам не преподавать своим ученикам математику, английский и другие базовые предметы, лишая их возможности приобрести достойную профессию, позволяющую себя обеспечивать.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 мая 2011 г.
Выпускник йешивы с дипломом юриста. Биография нового генинспектора полиции







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 12 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017