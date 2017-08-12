Суд отклонил иск отошедших от религии против государства за отсутствие образования

Иерусалимский окружной суд отклонил иск против государства, поданный 52 бывшими ультраортодоксальными евреями, отошедшими от религии.

Иск, в рамках которого истцы требовали от государства компенсации за неполучение базового образования, был отклонен в связи с истечением срока давности по большинству претензий.

Истцы требовали компенсацию в размере 4 миллиона шекелей от министерства просвещения, министерства экономики и министерства обороны, утверждая, что политика этих министерств позволила ультрарелигиозным школам и йешивам не преподавать своим ученикам математику, английский и другие базовые предметы, лишая их возможности приобрести достойную профессию, позволяющую себя обеспечивать.