В Тамре задержаны двое подозреваемых в участии в массовой драке

В ходе расследования драки в Тамре были задержаны трое подозреваемых, в возрасте от 24-х до 26-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В субботу вечером полиция обратится в мировой суд Хайфы с просьбой о продлении срока содержания под стражей всех подозреваемых.

Напомним, в городе Тамра, расположенном в Нижней Галилее, население которого составляют арабы-мусульмане, в субботу, 12 августа, вспыхнула драка.

Двое участников драки, пострадавших от собачьих укусов, были доставлены в Медицинский центр Нагарии.

После того, как полиция, прибывшая на место происшествия, произвела ряд обысков, сотрудниками правоохранительных органов был найден труп собаки породы питбуль, которая, судя по всему, также участвовала в драке и была убита после того, как покусала нескольких человек.