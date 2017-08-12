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В Израиле

В Тамре задержаны двое подозреваемых в участии в массовой драке

время публикации: 17:46 | последнее обновление: 17:46 блог версия для печати

В ходе расследования драки в Тамре были задержаны трое подозреваемых, в возрасте от 24-х до 26-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В субботу вечером полиция обратится в мировой суд Хайфы с просьбой о продлении срока содержания под стражей всех подозреваемых.

Напомним, в городе Тамра, расположенном в Нижней Галилее, население которого составляют арабы-мусульмане, в субботу, 12 августа, вспыхнула драка.

Двое участников драки, пострадавших от собачьих укусов, были доставлены в Медицинский центр Нагарии.

После того, как полиция, прибывшая на место происшествия, произвела ряд обысков, сотрудниками правоохранительных органов был найден труп собаки породы питбуль, которая, судя по всему, также участвовала в драке и была убита после того, как покусала нескольких человек.

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