Дом задержанных за убийство Двира Сорека размечен для разрушения

В ночь на понедельник, 12 августа, бойцы региональной бригады "Иудея" разметили для последующего разрушения дом в деревне Бейт-Кахиль (к северо-западу от Хеврона), в котором проживали 24-летний Насир Асафара, активист ХАМАСа, и его брат 30-летний Касим Асафара, являющиеся главными подозреваемыми по делу об убийстве 19-летнего израильтянина Двира Сорека.

Семье подозреваемых передано соответствующее уведомление.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ видеоотчет о проведенной операции.

Насир Асафара и Касим Асафара были задержаны в ночь на субботу, 10 августа.

Членство Касима Асафара в какой-либо террористической организации пока не установлено. Но на своей странице в социальной сети Facebook он публиковал подстрекательские заявления, отмечает Walla.

Кроме основных подозреваемых, были задержаны двое их родственников, которые могут быть сообщниками или непосредственными свидетелями убийства. Это жители Бейт-Кахиля Икрама Асафара и его жена Инас. Автомобиль этой семьи конфискован. Вероятно, именно на этой машине скрылся убийца израильтянина.

Задержание подозреваемых было осуществлено бойцами антитеррористического спецподразделения ЯМАМ пограничной полиции Израиля. По данным сайта Ynet, операцию провели те же бойцы, которые в декабре прошлого года обнаружили и ликвидировали "барканского террориста". Командир этой группы рассказал, что одновременно осуществлялись задержания в двух домах в Бейт-Кахиле, расположенных примерно в 80 метрах друг от друга. Причем основные подозреваемые спали на крыше дома, по всей видимости, не ожидая, что их найдут.

Информация о задержании подозреваемых была разрешена к публикации в субботу, 10 августа, около 20:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что минувшей ночью в результате совместной операции сил Общей службы безопасности, Армии обороны Израиля, полиции и пограничной полиции были задержаны подозреваемые в причастности к убийству Двира Сорека. При этом отмечалось, что военнослужащими ЦАХАЛа был конфискован автомобиль, который, по всей вероятности, использовался террористами в ходе нападения. Задержанные доставлены для допроса сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК). В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа число задержанных не называлось. Пресс-служба пограничной полиции говорила о двух задержанных.

В ходе операции по задержанию, проходившей в деревне Бейт-Кахиль, возле Хеврона, вспыхнули беспорядки, в которых участвовали около 100 местных жителей. Военнослужащие использовали средства для разгона толпы.

Отметим, еще в субботу утром палестинское агентство Safa сообщило со ссылкой на собственные источники о задержании израильскими военными четырех подозреваемых – трех мужчин и женщины.

Накануне в рамках расследования обстоятельств убийства Двира Сорека был задержан житель деревни Бейт-Фаджар, расположенной возле Бейт-Лехема.

Продолжает действовать запрет на публикацию подробностей проводимого расследования.

Израильские СМИ приводили комментарий известного публициста Йова Сорека по поводу задержания подозреваемых в убийстве его 19-летнего сына Двира. Йоав Сорек поздравил силы безопасности с проведением успешной операции, выразив при этом сожаление, что террористов задержали живыми. Он также сказал, что не хочет видеть лица убийц его сына ни сейчас, ни на суде.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после полудня 9 августа выступил с заявлением, из которого можно было сделать вывод о прорыве в расследовании обстоятельств убийства Двира Сорека в Гуш Эционе. "Мы собираемся поймать этих убийц. Согласно отчету, который я получил час назад, мы уже идем за ними. Это не займет много времени", – сказал глава правительства.

Вечером 8 августа государственная радиостанция "Кан Бет" сообщила, что версия о попытке похищения не подтверждается: Двир Сорек в гражданской одежде 7 августа около 20:30 вышел из автобуса на 60-м шоссе и направлялся в поселок Мигдаль Оз, он был примерно в ста метрах от поста охраны поселка, когда рядом с ним остановился автомобиль, из которого выскочил террорист, нанесший ему смертельные ножевые раны. Террористы с места теракта скрылись на автомобиле. Тело убитого было найдено примерно в 2:30 ночи 8 августа. Рядом с местом убийства нашли следы шин автомобиля, совершившего резкий разворот в южном направлении. Информация об убийстве была разрешена к публикации в 7 утра.

До сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за убийство израильтянина, хотя ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали этот "акт сопротивления".