Бецалель Смотрич извинился перед Биньямином Нетаниягу

В понедельник, 12 августа, в комплексе "Кфар Макабия" в Рамат-Гане прошло мероприятие блока правых партий, возглавляемого Айелет Шакед, Рафи Перецем и Бецалелем Смотричем.

Кроме того, что лидеры блока объявили, что он теперь будет называться "Ямина", на мероприятии произошло еще одно событие. Министр транспорта Бецалель Смотрич публично принес извинения главе правительства Биньямину Нетаниягу за излишнюю резкость: "Я произнес слова, которые не следовало говорить".

Перед тем, как принести извинения, Бецалель Смотрич прокомментировал судебное решение, запретившее мэрии Афулы при проведении концерта для "харедим" разделять публику по гендерному принципу, что сделало невозможным мероприятие. Смотрич назвал решение суда попыткой навязать большой группе людей, к которой относится он сам и его друзья, образ жизни, не соответствующий их ценностям. Смотрич подчеркнул, что единственное, что может оправдать его резкость – это то, что он был расстроен.

Министру транспорта пришлось извиняться за "твитт", написанный днем ранее, после вынесения решения окружным судом Нацерета. Смотрич обрушился с критикой не только на судебную систему, но и на премьер-министра Биньямина Нетаниягу: "Будучи сторонниками укрепления структур власти, мы не можем себе позволить ограничиться перекладыванием ответственности на юристов. Мы имеем дело со слабым премьер-министром, и все это безумие имело место в период его правления. Полный ноль как лидер, полный ноль как глава властной структуры. Настоящим премьер-министром является Дина Зильбер".

Ранее в понедельник, 12 августа, Биньямин Нетаниягу встретился со Смотричем в своей канцелярии. Источники в партии "Ликуд" предполагали, что Биньямин Нетаниягу может исключить Смотрича, позволившего себе резкую критику в его адрес, из состава узкого кабинета по вопросам безопасности, либо отправить в отставку с министерского поста. Ни одно из предсказаний не оправдалось. Смотрич остался на министерском посту.

Вместе с тем, в "Ликуде" говорили, что Биньямин Нетаниягу выдвинул Смотричу ультиматум: либо тот публично приносит ему извинения, либо - отправляется в отставку.





