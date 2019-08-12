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12 августа 2019 г.
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В Израиле

Сценарий международных учений ВМС: "Землетрясение и цунами в Израиле". ВИДЕО

время публикации: 17:50 | последнее обновление: 17:51 блог версия для печати фото
Сценарий международных учений ВМС: "Землетрясение и цунами в Израиле"
Сценарий международных учений ВМС: "Землетрясение и цунами в Израиле"
Сценарий международных учений ВМС: "Землетрясение и цунами в Израиле"

На прошлой неделе в Средиземном море прошли крупнейшие международные учения военно-морских сил. Инициатором учений, в которых приняли участие 10 государств, был Израиль и ВМС ЦАХАЛа.

Командир базы ВМС "Хайфа" бригадный генерал Гиль Агинский рассказывает в интервью официальному сайту ЦАХАЛа, что при разработке плана учений за модель были взяты последствия землетрясения на Гаити в 2010 году, которое унесло жизни 230.000 человек, еще около трех миллионов людей были ранены. Был причинен серьезный ущерб инфраструктуре".

Согласно сценарию учений Mighty Waves, в восточном бассейне Средиземного моря происходит землетрясение магнитудой 7,5, погибают тысячи людей, сотни домов разрушены, 150 тысяч человек остаются без крова. После землетрясения на побережье Израиля обрушиваются многометровые волны цунами. Учитывая, что Израиль находится во враждебном окружении, необходимо организовать прием помощи с моря.

Гиль Агинский говорит, что на первом этапе было необходимо выяснить, какой ущерб нанесен морской инфраструктуре Израиля с тем, чтобы определить, через какой из портов быстрее организовать работу. Согласно сценарию, таким портом был - Хайфский.

В ходе учений был сформирован штаб, координирующий действие между израильскими военными и иностранным флотом, находящимся в прибрежных водах Израиля. В штаб вошли представители 10 стран, участвовавших в учениях.

В учениях принимали участие США, Франция, Греция, Кипр, Чили, Италия, Германия, Канада, Великобритания, корабли НАТО.

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Понедельник, 12 августа 2019 г.
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