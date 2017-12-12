Ракетные обстрелы из Газы, ЦАХАЛ наносит ответные удары

В ночь на вторник, 12 декабря, Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ВВС и танки атаковали позиции террористической организации ХАМАС в северной части сектора.

Действия ЦАХАЛа стали реакцией на очередной ракетный обстрел израильский территории. Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за происходящее в секторе Газы, отмечает армейская пресс-служба.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате ударов ЦАХАЛа не поступала.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, и агентство Safa, редакция которого находится в Газе, передают, что ЦАХАЛ нанес удары по КПП ХАМАСа около Бейт-Лахии, на севере сектора: два снаряда были выпущены по этой цели, еще три разорвались северней. Причинен ущерб, пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в 23:32 понедельника в населенных пунктах на границе с сектором Газы, в округе Лахиш и Ашкелоне сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Радиостанция "Кан Бет" передала, что в сторону Израиля были выпущены шесть ракет, две из которых были сбиты системой ПРО "Железный купол", остальные – упали на незастроенной местности. Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что системой ПРО была сбита одна ракета. В результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

Этот удар стал ответом на попытку ракетного обстрела Ашкелона. В 23:32 11 декабря сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в населенных пунктах на границе с сектором Газы, округа Лахиш и Ашкелоне. Радиостанция "Кан Бет" передавала, что из сектора Газы в сторону Израиля было запущено не менее шести ракет. Из которых две были сбиты системой ПРО "Железный купол", остальные упали на незастроенной местности. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что "Железным куполом" была сбита одна ракета.

Это был второй обстрел израильской территории из сектора Газы за последние сутки. В 19:15 ракета упала на незастроенной местности в округе Эшколь. После чего ВВС и танки ЦАХАЛа нанесли ответный удар по объекту ХАМАСа около Хан Юниса, на юге сектора.

В декабре 2017 года уже зафиксирована самая высокая интенсивность ракетных обстрелов из сектора Газы за последние три года. При этом, судя по имеющейся информации, боевики ХАМАСа – организации, обладающей наибольшим арсеналом ракет – пока не участвуют в обстрелах израильской территории.

Ответственность за ракетные обстрелы в последние дни брали на себя боевики "Бригад Насера Салах ад-Дина", боевого крыла группировки "Комитеты народного сопротивления". Они активизировались после призыва ХАМАСа к "дням гнева" в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 7 обстрелов. 13 ракет. Нет пострадавших (по данным на 12 декабря).

Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





