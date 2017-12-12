18+
12 декабря 2017 г.
последняя новость: 12:32
Экстравагантный поступок Долиной
Насколько опасно ожирение
Ксению Собчак могут убить
Аллегрова устала отдыхать
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:32 В Бней Браке хоронят раввина Штайнмана, список закрытых магистралей
12:28 Две компании и офицеры ЦАХАЛа подозреваются в мошенничестве в отношении минобороны
11:55 Лампада семилетней Хадас: "черные археологи" оказались дикобразами
11:53 Неизвестные угрожают убить депутата Амсалема
11:12 Жизни охранника, раненного в результате теракта, не угрожает опасность
11:07 Отчет: 45% израильтян уверены, что демократия в стране в опасности
10:31 Внесены изменения в приказ о совместной службе в ЦАХАЛе
10:01 Полицейские сняли, как они бьют выходца из Эфиопии, закованного в наручники
09:54 HackerU – гарантия успешной карьеры
09:51 У Пещеры Праотцев задержан палестинский подросток с ножом
В Израиле

Учителя объявили о достижении соглашения с минфином и прекращении забастовки

время публикации: 01:05 | последнее обновление: 07:13 блог версия для печати фото
Учителя объявили о достижении соглашения с минфином и прекращении забастовки
Моше Кахлон, 11 декабря 2017 года
Учителя объявили о достижении соглашения с минфином и прекращении забастовки

После вмешательства министра финансов Моше Кахлона и замминистра финансов Ицхака Коэна сдвинулись с мертвой точки переговоры между минфином и организацией учителей средних и старших классов по новому коллективному трудовому соглашению.

Намеченные на вторник, 12 декабря, забастовочные санкции учителей отменены.

На текущий момент между сторонами достигнуты следующие договоренности:

- Зарплата учителей, начинающих карьеру после вступления договора в силу, в течение 2018 года вырастет до 8 тысяч шекелей, а к концу действия договора (2022 год) – до 8.300 шекелей.
- Все действующие учителя, вне зависимости от стажа, получат 890 шекелей прибавки к зарплате брутто. Прибавка осуществляться в четыре этапа.
- Учителя со стажем в восемь лет и меньше получат надбавку в размере до 1.900 шекелей в зависимости от стажа (чем меньше стаж, тем больше прибавка).
- Максимальное количество баллов повышения квалификации ("гмуль иштальмут"), позволяющих получить прибавку к зарплате, повышено на один балл.
- Директора средних школ получат 800 шекелей прибавки к зарплате.
- В каждой школе три преподавателя, имеющие дополнительную должность, получат 6% прибавки.
- Будет увеличен бюджет социальных фондов организации учителей.
- Школьные консультанты получат прибавку к зарплате.

В минфине категорически отклонили требования, связанные с учителями средних классов, поскольку их представительской организацией является профсоюз учителей. Также было отклонено требование сократить на пять часов в неделю часы работы учителей, не имеющих своего рабочего уголка.

Общая стоимость соглашения для государства ко времени его окончания – 590 миллионов шекелей в год.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 декабря 2017 г.
"Точечная забастовка" учителей коснется Лода и еще 27 населенных пунктов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 декабря 2017 г.
"Точечная" забастовка учителей: нет занятий в старших классах в Ришон ле-Ционе и еще 35 населенных пунктах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 декабря 2017 г.
В понедельник забастовка учителей пройдет в 82 учебных заведениях
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 декабря 2017 г.
"Точечная" забастовка учителей: нет занятий в старших классах семи городов центра и юга страны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2017 г.
8 декабря забастовка учителей старших классов пройдет в семи городах







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 12 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017