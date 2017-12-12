Учителя объявили о достижении соглашения с минфином и прекращении забастовки

После вмешательства министра финансов Моше Кахлона и замминистра финансов Ицхака Коэна сдвинулись с мертвой точки переговоры между минфином и организацией учителей средних и старших классов по новому коллективному трудовому соглашению.

Намеченные на вторник, 12 декабря, забастовочные санкции учителей отменены.

На текущий момент между сторонами достигнуты следующие договоренности:

- Зарплата учителей, начинающих карьеру после вступления договора в силу, в течение 2018 года вырастет до 8 тысяч шекелей, а к концу действия договора (2022 год) – до 8.300 шекелей.

- Все действующие учителя, вне зависимости от стажа, получат 890 шекелей прибавки к зарплате брутто. Прибавка осуществляться в четыре этапа.

- Учителя со стажем в восемь лет и меньше получат надбавку в размере до 1.900 шекелей в зависимости от стажа (чем меньше стаж, тем больше прибавка).

- Максимальное количество баллов повышения квалификации ("гмуль иштальмут"), позволяющих получить прибавку к зарплате, повышено на один балл.

- Директора средних школ получат 800 шекелей прибавки к зарплате.

- В каждой школе три преподавателя, имеющие дополнительную должность, получат 6% прибавки.

- Будет увеличен бюджет социальных фондов организации учителей.

- Школьные консультанты получат прибавку к зарплате.



В минфине категорически отклонили требования, связанные с учителями средних классов, поскольку их представительской организацией является профсоюз учителей. Также было отклонено требование сократить на пять часов в неделю часы работы учителей, не имеющих своего рабочего уголка.

Общая стоимость соглашения для государства ко времени его окончания – 590 миллионов шекелей в год.





