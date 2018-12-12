Амиад Исраэль, ставший жертвой теракта возле Офры, похоронен на Масличной горе

Поздно вечером 12 декабря на кладбище на Масличной горе был похоронен младенец, появившийся на свет после того, как его беременная мать была тяжело ранена возле поселка Офра.

Родители не успели дать имя своему первенцу. Но, в соответствии с Галахой, во время обряда захоронения малыш был назван Амиадом Исраэлем.

9 декабря возле поселения Офра террористы обстреляли группу израильтян, стоявших на "трампиаде". Шира Иш-Ран, находившаяся на седьмом месяце беременности, была одной из семи человек, раненных в результате теракта. С ранением в живот и область таза, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Врачи, чтобы спасти ребенка, были вынуждены провести операцию "кесарева сечения".

Мать мальчика пришла в сознание 11 декабря, а на следующий день, 12 декабря, врачи сообщили, что в послеобеденные часы Шире и ее мужу, также пострадавшему в теракте, было позволено посетить сына, находящегося в отделении для недоношенных детей.





