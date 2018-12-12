Ретривер Бон, "специалист по оружию", выходит на пенсию и возвращается домой

12-летний ретривер Бон, прослуживший 11 лет в израильской полиции, выходит на пенсию. Как сообщает пресс-служба полиции, в качестве "пенсионера" Бон вернется в дом, где родился и вырос – к капитану Авиталь Цуриэль, ее мужу и детям.

На протяжении долгих лет службы Бон встречался с близкими Авиталь в дни открытых дверей. Теперь он сможет быть с ними всё время.

Бон был призван на службу в полицию после того, как ему исполнился один год (в 2008-м). Он прошел курс обучения по выявлению взрывчатых веществ и различных видов оружия.

В первое время Бон служил вместе с Авиталь Цуриэль в пограничной полиции в иерусалимском округе. Затем они перешли на службу в полицейскую академию. За годы службы Бон зарекомендовал себя как одна из самых эффективных собак в кинологической службе полиции Израиля.

Год назад редакция NEWSru.co.il рассказывала о капитане Авиталь Цуриэль – первой женщине, ставшей офицером кинологического подразделения израильской полиции. Она родилась в Нетании в семье полицейского. Отец – прапорщик в полиции Кфар-Сабы. Ее муж также стал кинологом – но в Управлении тюрем. У супругов двое детей, которые тоже очень любят собак.

Помимо "специалиста по оружию" Бона, Авиталь работала и работает с бельгийской овчаркой Баксом, специализирующейся на розыскных работах на местах, где произошли пожары.

"Я очень люблю животных. Сколько помню, у нас дома они всегда были. Когда меня призвали в пограничную полицию, то сразу сказала, что хочу стать кинологом. Тогда это не получилось – потому что курс долгий, а служба всего два года. В 2002 году я начала сверхсрочную, и где-то через год ротный спросил, хочу ли я поступить на курс. Я только об этом и мечтала. Прошла отбор и в 2003 году поступила на курс патрульных кинологов, став одной из двух первых девушек, закончивших курс", – рассказывала Авиталь нашей редакции.

"Собака – это не пистолет или бронежилет. Нужно уметь находить с ней общий язык... Ты учишься постоянно, тем более – если становишься инструктором-дрессировщиком, – говорила она. – Собака – еще один ребенок. Большинство собак выросли у меня дома, вместе с детьми. Это часть семьи, о них надо заботиться, следить за здоровьем, дарить любовь, учить, быть рядом на всем пути. Тогда ты вырастишь хорошую полицейскую собаку".

Одна из ситуаций, о которой тогда рассказывала Авиталь, по всей видимости, была иллюстрацией работы Бона: "Однажды мы работали в районе Иерусалима – это была очень известная история, но не могу сказать, какая. И моя собака показывает, что нашла. Пришел специалист по оружию, начал искать – ничего нет. Я говорю: "Раз собака показывает, что есть – значит есть. Ищите". И действительно нашли оружие".