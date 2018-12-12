В Москве прошли переговоры представителей армий Израиля и России

В среду, 12 декабря, в Москве состоялись переговоры представителей командования Армии обороны Израиля и вооруженных сил России. Израильскую делегацию возглавлял начальник оперативного управления ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива. Российскую сторону на переговорах представлял заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин.

В официальном сообщении ЦАХАЛа сказано, что переговоры проходили "в доброжелательной и профессиональной атмосфере". Представители ЦАХАЛа ознакомили российских военных с подробностями проведения операции "Северный щит" на израильско-ливанской границе, целью которой является нейтрализация туннелей "Хизбаллы".

Особое внимание было уделено вопросам улучшения координации действий израильских и российских военных в Сирии (ЦАХАЛ использует термин "северная арена"). При этом израильской стороной особо подчеркивалось, что ЦАХАЛ продолжит действовать против иранских сил и поставок вооружений "Хизбалле" в Сирии.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что делегации достигли взаимопонимания и договорились о продолжении совместной работы.

Министерство обороны России, в свою очередь, сообщает: "В ходе переговоров обсуждены актуальные проблемы безопасности ближневосточного региона, обстановка в Сирийской арабской республике, а также вопросы функционирования прямого канала связи между российской авиабазой "Хмеймим" и командным центром ВВС Израиля для предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим. Достигнута договоренность о продолжении контактов".

Напомним, что вечером 8 декабря, по инициативе израильской стороны, состоялся телефонный разговор между Биньямином Нетаниягу и Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщала, что Нетаниягу рассказал о деталях проводимой израильскими военными операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. Российская сторона при этом отмечала важность обеспечения стабильности в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли контингента ООН в Ливане.

На следующий день, на еженедельном заседании правительства, Биньямин Нетаниягу сообщил, что он планирует в скором времени вновь встретиться с Владимиром Путиным, чтобы детально обсудить вопросы двухсторонних отношений и ситуацию в Сирии и Ливане. Кроме того, Нетаниягу сообщил, что была достигнута договоренность о проведении встречи представителей командования израильской и российской армий, в ходе которой будут подняты актуальные вопросы по поводу координации действий военных двух стран в Сирии. Такая координация особенно важна после инцидента 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая атакую израильских ВВС, по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.

Напомним, что Москва возложила на Израиль ответственность за гибель своих военных в Сирии. Это значительно усложнило отношения между двумя странами.

Пресс-служба Кремля подтверждает, что в ходе телефонного разговора 8 декабря Путин и Нетаниягу "условились проработать вопрос о проведении очередной личной встречи".

Недавно состоялась короткая встреча Нетаниягу и Путина в Париже. Это была десятой их личной встречей с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе.

Предыдущие встречи лидеров России и Израиля проходили в Москве 12 июля и 9 мая 2018 года. После июльской встречи Нетаниягу принимал в Израиле министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника генерального штаба ВС РФ, замминистра обороны Валерия Герасимова. Вскоре после сентябрьского инцидента в Сирии Москву посещал командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа Амикам Норкин, представивший российскому руководству детальный отчет о действиях израильских ВВС в Сирии 17.09.2018.





