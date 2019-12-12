Кнессет 22-го созыва распущен: новые выборы состоятся 2 марта

В полночь истек срок, отведенный депутатам на формирование коалиции. С этого момента не могли предприниматься попытки сформировать коалицию или собрать подписи для подачи президенту. Кнессет был фактически распущен.

Закон о роспуске Кнессета 22-го созыва во втором и в третьем чтениях был утвержден в ночь на 12 декабря.

2 марта состоятся третьи менее чем за год досрочные парламентские выборы. Впервые в истории страны выборы будут проходить в понедельник.

Выборы в Кнессет 23-го созыва станут третьими парламентскими выборами за последние 11 месяцев. Напомним, что выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись 9 апреля 2019 года, и этот Кнессет был распущен 30 мая 2019 года, так как Биньямину Нетаниягу не удалось сформировать коалицию. Кнессет 22-го созыва был избран 17 сентября 2019 года и распущен в ночь на 12 декабря 2019 года, так как ни Биньямин Нетаниягу, ни Бени Ганц не смогли сформировать коалицию.