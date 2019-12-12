Иерусалим:
8 - 16°
Тель-Авив:
13 - 21°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2019 г., 03:38

Кнессет 22-го созыва распущен: новые выборы состоятся 2 марта

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Кнессет 22-го созыва распущен: новые выборы состоятся 2 марта

В полночь истек срок, отведенный депутатам на формирование коалиции. С этого момента не могли предприниматься попытки сформировать коалицию или собрать подписи для подачи президенту. Кнессет был фактически распущен.

Закон о роспуске Кнессета 22-го созыва во втором и в третьем чтениях был утвержден в ночь на 12 декабря.

2 марта состоятся третьи менее чем за год досрочные парламентские выборы. Впервые в истории страны выборы будут проходить в понедельник.

Выборы в Кнессет 23-го созыва станут третьими парламентскими выборами за последние 11 месяцев. Напомним, что выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись 9 апреля 2019 года, и этот Кнессет был распущен 30 мая 2019 года, так как Биньямину Нетаниягу не удалось сформировать коалицию. Кнессет 22-го созыва был избран 17 сентября 2019 года и распущен в ночь на 12 декабря 2019 года, так как ни Биньямин Нетаниягу, ни Бени Ганц не смогли сформировать коалицию.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 декабря 2019
В Израиле состоятся досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 декабря 2019
Биньямин Нетаниягу пообещал прийти на голосование по закону о роспуске Кнессета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 декабря 2019
Кнессет утвердил в первом чтении закон о роспуске парламента 22 созыва


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05:53 Прогноз погоды на 12 декабря: похолодание, дожди на севере и в центре, возможен град
03:38 Кнессет 22-го созыва распущен: новые выборы состоятся 2 марта
00:09 В Израиле состоятся досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва
23:30 Биньямин Нетаниягу пообещал прийти на голосование по закону о роспуске Кнессета
22:22 Кнессет утвердил в первом чтении закон о роспуске парламента 22 созыва
21:40 Йегуда Глик спасает Кнессет: экс-депутат собирает подписи в поддержку Эдельштейна
20:41 Три человека задержаны во время протеста ультраортодоксальной общины в Бней-Браке
20:07 В ДТП возле иерусалимского квартала Рамот пострадали два человека
19:41 Горсовет Бат-Яма проголосовал против участия в проекте "субботних автобусов"
19:15 Спасатели с помощью дронов разыскали туристов, заблудившихся возле Мертвого моря
...