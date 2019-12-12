Третьи досрочные выборы в Кнессет: выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il

В ночь на 12 декабря был распущен Кнессет 22-го созыва и объявлена дата новых выборов, третьих менее чем за один год. 2 марта 2020 года граждане Израиля должны будут снова проголосовать на досрочных выборах.

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, в ходе которого мы рассчитываем выяснить отношение нашей аудитории к происходящему во внутренней политике Израиля.

Вам предстоит ответить на вопросы о том, "кто виноват", как это отразилось на ваших электоральных предпочтениях и отношении к политикам; намерены ли вы голосовать и за какую партию; какую коалицию считаете предпочтительной; поддерживаете ли вы идею прямых выборов; кого хотели бы видеть на посту главы правительства и т.д.

Результаты нового опроса будут сопоставлены с предыдущими.

Внимание: опрос предназначен для граждан Израиля, имеющих право голоса на израильских парламентских выборах.

Выборы в Кнессет 23-го созыва. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 14 вопросов)