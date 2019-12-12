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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2019 г., 00:09

В Израиле состоятся досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва

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В Израиле состоятся досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва

В полночь истек срок, отведенный депутатам на формирование коалиции. С этого момента не могут предприниматься попытки сформировать коалицию или собрать подписи для подачи президенту. Кнессет фактически распущен.

Однако организационная комиссия продолжает обсуждение закона о роспуске Кнессета перед голосованием во втором и третьем чтениях.

На повестке дня - поправки, представленные фракциями "Наш дом Израиль", "Авода" и Объединенный арабский список, а также законопроект, изменяющий дату выборов на 2 марта.

Эти законопроекты должны быть утверждены до утра, когда президент объявит о роспуске Кнессета и досрочных выборах.

Ожидается, что глава правительства Биньямин Нетаниягу, не голосовавший по законопроекту в первом чтении, придет на ночное голосование. Об этом сообщил на заседании организационной комиссии Мики Зоар.

Ранее депутаты от "Кахоль Лаван" предупредили: если "Ликуд" не явится на голосование в полном составе, то и их депутаты голосовать не будут, это приведет к тому, что закон о роспуске Кнессета не будет утвержден, и выборы состоятся 10 марта, то есть - в день праздника Пурим.

Выборы в Кнессет 23-го созыва станут третьими парламентскими выборами за последние 11 месяцев. Напомним, что выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись 9 апреля 2019 года, и этот Кнессет был распущен 30 мая 2019 года, так как Биньямину Нетаниягу не удалось сформировать коалицию. Кнессет 22-го созыва был избран 17 сентября 2019 года и распущен в полночь 19 декабря 2019 года, так как ни Биньямин Нетаниягу, ни Бени Ганц не смогли сформировать коалицию.



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