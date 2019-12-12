Зимняя буря в Израиле: ураганный ветер и ливни. Есть пострадавшие

После некоторого затишья, продолжавшегося несколько дней, в четверг, 12 декабря, возобновились ливни, сопровождаемые сильными порывами ветра.

Во второй половине дня на Гуш-Дан, округ Шарон и Прибрежную равнину обрушились дожди, сопровождаемые грозами. На улице Игаль Алон в Тель-Авиве, ветром был повален тент от солнца одного из ресторанов. Тент упал на 46-летнего мужчину, он получил легкие травмы.

В Хайфе облицовочный камень упал на 33-летнего мужчину, проходившего мимо многоэтажного здания. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу "Асута" в Хайфе.

В Герцлии на улице Иешуа Бен Нун рухнул осветительный столб. В этом случае не было пострадавших.

В округе Эшколь ветром повалены столбы линии электропередач, что привело к отключению электричества в нескольких населенных пунктах. Кроме того, поваленными деревьями перекрыто несколько автомобильных трасс.

По данным метеорологической службы, в районе Ашкелона и в Негеве порывы ветра превышают скорость 65 км/ч. На военной базе Кциот, недалеко от границы с Египтом, сильный порыв ветра подхватил военную палатку весом более сотни килограмм и обрушил ее на группу военнослужащих. Четверо военнослужащих получили легкие травмы.

משבי רוח חריגים: ארבעה חיילים נפגעו מאוהל שעף, הפסקות חשמל בדרום • כל העדכונים >> https://t.co/YgJwQPEoBW pic.twitter.com/q0v1tYWTzp – חדשות 13 (@newsisrael13) December 12, 2019

Самолет компании "Эль-Аль", совершавший рейс из Рима, из-за сильного ветра не смог совершить посадку в международном аэропорту Бен-Гурион и был посажен в аэропорту "Рамон" возле Эйлата. После заправки самолет вылетел в Тель-Авив. 20-й канал израильского телевидения отметил, что это был первый случай, когда аэропорт в пустыне Арава принимает самолет компании "Эль-Аль".

Альмог Бокер, корреспондент 13-го канала ИТВ, в своем "твиттере" опубликовал видео, снятое в Негеве, на котором можно увидеть как песчаная буря надвигается на поселок Ашалим.

סוף העולם. אשלים שבנגב לפני זמן קצר. pic.twitter.com/rU8luzEZ5o – almog boker (@bokeralmog) December 12, 2019

На улице Пальмах в Кирьят-Бялике на 40-летнего прохожего рухнуло дерево. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в больницу "Рамбам".

Местный совет Тамар сообщил о том, что фестиваль "Содом и Ахава", который должен был открыться вечером 12 декабря, будет перенесен на 13-14 декабря.

В Бней-Браке на улице Рав Исраэль Абу Хацера рухнула дерево на прохожего. 50-летний мужчина получил травмы средней тяжести. Он доставлен в больницу "Шиба".

В иерусалимском районе а-Тур на строительном объекте сильный порыв ветра перевернул грузовой автомобиль, на платформе которого был установлен подъемный кран. В этом инциденте не было пострадавших.





